Elezioni Bomporto, Laura Gelatti candidata per la civica di centrodestra

Questa mattina Laura Gelatti e i candidati della lista "Noi Bomporto" si sono presentati ufficialmente alla comunità in vista della tornata elettroale del prossimo 12 giugno, che vede il comune della Bassa al voto dopo la fine anticipata e imprevista dell'esperienza di Angelo Giovannini come sindaco. Si tratta di una lista civica di area centrodestra, che sarà appunto guidata come candidata sindaca da Laura Gelatti, 33enne che lavora alla Giocoplast e la cui famiglia è molto conosciuta per gestire il Ristorante Da Dante di Sorbara.

L’obbiettivo principale annunciato da Noi Bomporto è la "ricucitura del rapporto di fiducia tra la cittadinanza e la sua amministrazione comunale", come spiegato oggi: "E’ vero, veniamo da anni difficili e turbolenti, dove spesso tale rapporto è uscito sfibrato da vicende avverse. Ma qui a Bomporto esiste anche una stanchezza tutta locale e figlia del logorato rapporto tra un’amministrazione che governa ininterrotta da oltre settant’anni, con le stesse facce e le stesse pesantezze, e i cittadini che in cuor loro sperano in qualcosa di nuovo e di diverso. Questo qualcosa richiede fiducia nell’alternativa, che Noi Bomporto intendiamo offrire con impegno, serietà, trasparenza e passione".

Tra i punti salienti del programma spicca la creazione di un Centro Polifunzionale Multisede destinato ad attività aggregative, in particolare dei giovani, attraverso sport, musica e gioco. Questo obiettivo passerà attraverso la creazione di un’associazione Pro-loco. Si punta poi sull'obiettivo di non aumentare la pressione fiscale, lasciando inalterata l’aliquota dell’addizionale comunale dell’Irpef allo 0,4%, aumentando invece la soglia di esenzione a 15.000 euro (attualmente è a 8.000) per agevolare le fasce della popolazione più deboli.

Dal punto di vista delle opere e della manutenzione la civica promette il completamento della pista ciclabile Sorbara-Bomporto, la riqualificazione del polo artigianale, la manutenzione minuta delle arterie stradali di competenza e la creazione di un'area di sosta per tutti coloro che transitano nell’area industriale. Infine si punta ad una sburocratizzazione della macchina comunale, con un percorso di rinnovamento di processi e di procedure amministrative per garantire più efficienza.

I candidati

Roberto Bevini (Modena, 17/02/1975) – Vice sindaco: Consigliere comunale uscente di Noi con l'Italia, impiegato commerciale, presidente dell'associazione Giocasport, vicepresidente del Consiglio di istituto già consigliere in tre precedenti legislature.

Roberto Garuti (Bomporto, 15/01/1958) - Capogruppo: Già dipendente della Banca popolare di Bomporto, annovera importanti esperienze nel settore della chimica, ha svolto attività di import dagli Stati uniti, copre la carica di vice presidente di Confagricoltura Modena e di Fruit Modena Group e conduce l'azienda agricola di famiglia assieme al figlio. E' stato consigliere comunale a Bomporto e Bastiglia per diverse legislature.

Marco Nora (Modena, 18/11/1961): Consulente aziendale su materie fiscali e finanziarie.

Giuseppe Volpe (San Giuliano del sannio, 21/03/1963): Componente, in pensione, della polizia di stato e consigliere comunale uscente in veste di capogruppo.

Lisa Borgato (Modena, 22/07/1991): Educatrice e docente.

Francesco Zoboli (Mirandola, 26/09/1991): Agronomo iscritto all'ordine e tecnico di campagna.

Stefano Montorsi (Modena, 29/06/1961): Laureato in economia e commercio, ex bancario, in pensione. Svolge volontariato per la scuola materna di Bomporto.

Pellegrino Sagliocca (Benevento, 26/08/1979); operaio settore automotive.

Irene Casini (Carpi, 02/07/2000): Diplomata in costruzioni ambiente e territorio, è una studentessa universitaria in ingegneria civile. Collabora con uno studio professionale di geometri.

Scalise Alfio (Modena, 29/01/1970): Imprenditore edile. Dal 2017 al 2021 presidente dell'associazione dei commercianti Porto delle idee, già consigliere dell'opposizione nel primo mandato di Borghi. Volontario della protezione civile da circa 20 anni, da sempre impegnato nel volontariato e nello sport e attento alle esigenze della comunità.

Bonturi Antonella (Cologna veneta (VR), 14/09/1976): Impiegata commerciale in ambito cartotecnico, madre di due figli adolescenti, appassionata di sport.

Corcione Sara (Cento, 14/02/1994): Laureata in giurisprudenza, dipendente Unicredit.