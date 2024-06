Modena Civica non ottiene l'assessore e rompe con Mezzetti, siederà all'opposizione

ISCRIVITI AL CANALE WHATSAPP DI MODENATODAY

Saranno 21 e non più 22 i consiglieri che comporranno la maggioranza del Consiglio Comunale in Piazza Grande. Ancor prima dell'insediamento dell'organo, previsto per lunedì 1 luglio, lo schieramento di centrosinistra che ha sostenuto la cavalcata vincente di Massimo Mezzetti perde un pezzo. Si tratta di Katia Parisi, consigliera e leader di Modena Civica, che annuncia l'uscita dalla maggioranza. A soli 19 giorni dal voto, gli schieramenti subiscono già un cambio. Primo - immaginiamo - di una consueta serie per i prossimi 5 anni.

Il raggruppamento civico, già eletto nel 2019 quando si chiamava "Modena Solidale", era stato parte della Giunta Muzzarelli, ma con la nuova Amministrazione non ha trovato spazio all'interno della squadra scelta da Massimo Mezzetti. Un malumore già espresso alla stampa nei giorni scorsi e che oggi ha raggiunto l'apice con la presentazione della Giunta in Municipio e con le parole del neo sindaco che hanno portato ad una frattura.

La lista lo ha reso noto in un comunicato dai toni molto accesi: "Sono molto gravi e lesive del consenso ottenuto da Modena Civica alle ultime amministrative, le dichiarazioni farneticanti del sindaco Massimo Mezzetti, che improvvisandosi docente di diritto amministrativo, quale non è, ha preteso oggi di insegnarci l’ABC istituzionale rispetto alla composizione della Giunta. Modena Civica – sottolinea la lista - in queste settimane non ha mai messo in dubbio le sue prerogative di scelta: noi abbiamo piuttosto evidenziato l’ incapacità del nuovo sindaco nella gestione della fase costruttiva e di consultazione delle forze politiche. Non può un primo cittadino neoeletto affermare palesemente falsità in un contesto senza contraddittorio. Modena Civica non è mai stata invitata a presentare rose di nomi, né mai sono stati messi in discussione i profili spontaneamente presentati per un eventuale ruolo di assessore. Poi competenze per quali deleghe? Il sindaco non ha mai comunicato quali potevano essere le deleghe che aveva pensato per Modena Civica”.

“Nei due incontri, sempre sollecitati da noi – dichiara Rosario Maragò, presidente di Modena Civica - il sindaco Massimo Mezzetti ha espressamente comunicato che le responsabilità circa l’eventuale esclusione di Modena Civica dalla Giunta erano da imputarsi al Partito Democratico, che avrebbe necessitato di un appoggio alle prossime elezioni regionali da parte di Azione. Queste sono le competenze che non abbiamo, caro sindaco? Prima ci esclude per motivi prettamente politici e poi si permette anche il lusso di darci degli incompetenti senza contraddittorio? Si tratta di un atteggiamento inaccettabile da parte del primo cittadino che dovrebbe tenere unità la maggioranza piuttosto che provare a dividerla in tutti i modi”.

Katia Parisi, rieletta in consiglio comunale, aggiunge: “Le parole di oggi del primo cittadino segnano una frattura nei rapporti di fiducia tra noi ed il sindaco e tra sindaco e consigliera eletta. In questi giorni i dirigenti di Modena Civica hanno più volte scritto e cercato Mezzetti, lo stesso ha sempre rifiutato il confronto anche con la sottoscritta. Modena Civica a questo punto esce dalla maggioranza: lo dobbiamo ai nostri elettori dopo questa prova muscolare di arroganza politica senza precedenti nella storia di Modena. Se il sindaco ha facoltà, come ha ricordato oggi, di nominare autonomamente i componenti della Giunta, Modena Civica avrà la facoltà di esprimere il suo dissenso all’interno dei Consiglio Comunale, dove i cittadini ci hanno eletti. Modena Civica, al fine di portare avanti il programma proposto agli elettori, metterà in campo tutte le collaborazioni possibili con tutte le forze politiche presenti in aula. Ai cittadini modenesi chiediamo di starci vicino per superare questa profonda delusione, inflitta proprio da chi fino a qualche giorno fa era al nostro fianco sul palco sostenendo l’importanza di avere nelle istituzioni forze civiche per avvicinare i cittadini alla politica. Con l’atteggiamento degli ultimi giorni il sindaco non fa altro che allontanare le persone dalla politica, disgustate dai giochi di palazzo che sta portando avanti, prova ne sono i messaggi di solidarietà ricevuti in questi giorni. Le nostre idee per Modena non cambiano e non cambierà il nostro impegno in Consiglio Comunale per portarle avanti”.

L'uscita di Modena Civica rompe l'idillio della coalizione, ma non altera in modo significativo gli equilibri, dal momento che la maggioranza mantiene 21 consiglieri su 32 e che il partito Democratico può contare da solo sulla maggioranza assoluta con 17 consiglieri.