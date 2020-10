Modena confermata nel Direttivo della rete europea Energy Cities

La città di Modena è stata confermata nell’organismo direttivo di Energy cities, la rete europea delle città in transizione energetica che da trent’anni unisce oltre mille enti locali di trenta Paesi con l’obiettivo di favorire il passaggio alle energie rinnovabili potenziando l’azione delle comunità locali.

Nell’ambito dell’organismo direttivo, l’assessora all’Ambiente e alla Mobilità sostenibile Alessandra Filippi ricopre, in rappresentanza del Comune, il ruolo di vicepresidente insieme ai rappresentanti delle città di Delft, Vaxjo e Parigi. Il direttivo ha il compito di guidare l’azione di Energy cities assicurando che gli interessi delle città siano sempre al centro delle politiche europee in ambito climatico ed energetico.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Tra i primi appuntamenti in programma per il nuovo board, l’incontro via web previsto il 10 novembre con il Patto dei sindaci, in preparazione della Conferenza delle Nazioni unite sul cambiamento climatico, la Cop26, che si svolgerà a Glasgow a novembre 2021.