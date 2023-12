Il gruppo consigliare Modena Sociale si lega a "Indipendenza!" di Gianni Alemanno

Il gruppo consiliare Modena Sociale nel Consiglio comunale di Modena, formato unicamente dalla consigliera Beatrice De Maio dopo l’uscita da Lega Modena, cambia nome e diventa “Modena Sociale- Indipendenza!”. Lo ha comunicato all’Assemblea il presidente Fabio Poggi nella seduta di giovedì 30 novembre.

La variazione della denominazione arriva dopo la costituzione a livello nazionale del movimento “Indipendenza!”, “a cui ho deciso di aderire – spiega De Maio – poiché rispecchia i miei valori e le mie idee portate avanti in questi anni”. La consigliera ha quindi specificato che “indipendenza evoca la necessità di liberarsi dai vincoli esterni politici, economici e culturali che paralizzano l’Italia, affinché il nostro Paese torni ad avere il peso internazionale che merita e un futuro diverso per noi e i nostri figli”.

“Indipendenza!” è il nuovo soggetto politico guidato da Gianni Alemanno e che riunisce sotto il proprio simbolo diversi esponenti del mondo sovranista, tra cattolici, antiglobalisti, ex AN ed ex Casapound, provando a rioganizzare una galassia di partitini e liste elettorali che dopo gli anni della pandemia stanno tentando di ritagliarsi spazio e definire una sorta di alternativa ai due principali poli del centordestra e del centrosinistra.