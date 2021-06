"Non siamo pedine sulla scacchiera" Modena Volta Pagina, genitori e maestre contro le esternalizzazioni delle scuole

Giovedì alle ore 18:30 i genitori dei bimbi che frequentano le scuole d'infanzia Cesare Costa e San Pancrazio saranno, infatti, in Piazza Grande per chiedere il ritiro dell'esternalizzazione dei due istituti nella Fondazione Cresci@mo

"Il Comune, intollerante d’ogni critica, ha fatto togliere dalla polizia municipale anche i cartelli di protesta di genitori e maestre affissi sulle scuole ma ora loro scendono in piazza per salvaguardare nidi e materne e dire ‘basta!’ con le prove di forza." Lo affermano i portavoce di Modena Volta Pagina che hanno poi proclamato un ritrovo in piazza contro le esternalizzazioni delle scuole comunali.

Giovedì alle ore 18:30 i genitori dei bimbi che frequentano le scuole d'infanzia Cesare Costa e San Pancrazio saranno, infatti, in Piazza Grande per chiedere il ritiro dell'esternalizzazione dei due istituti nella Fondazione Cresci@mo.

"La città è contraria al processo di smantellamento del sistema scolastico 0-6 controllato direttamente dal Comune e non cambia idea nonostante le forzature della Giunta. Anche Modena Volta Pagina sarà in piazza, al fianco dei genitori, delle maestre e dei collaboratori di queste due scuole, trattati come « …pedine su una scacchiera » Invitiamo la cittadinanza e gli aderenti al nostro laboratorio a partecipare al presidio. Non possiamo, non dobbiamo, non vogliamo lasciare soli maestre e genitori a difendere i loro diritti e il patrimonio di competenze e socialità che la città ha costruito in decenni con impegno di tanti."