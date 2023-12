Movimento Non violento "Segno dei tempi tristi in cui viviamo, guerre e armi sono parte della nostra vita"

Sul tema si è subito espresso il Movimento Non violento affermando che "Sarà segno dei tempi tristissimi in cui viviamo, in cui guerre, bombe, missili e armi di ogni tipo sono entrati a fare parte della nostra vita di ogni giorno, soprattutto da quando è vicinissima a noi la guerra tra Russia e Ucraina e un'altra divampa in Palestina e Israele con una ferocia senza precedenti. Sta di fatto che la guerra e i suoi simboli ci stanno diventando famigliari, ci stiamo abituando alle città rase al suolo e alle migliaia di morti, soprattutto civili e bambini, che ci vengono raccontati quasi come una spiacevole, inevitabile conseguenza dell'altrettanto spiacevole, ma inevitabile ricorso alla guerra per risolvere le controversie. Entra nelle nostra case la “normalità” della guerra e delle sue conseguenze."

"Forse -prosegue il movimento- per questo anche Babbo Natale si è adeguato allo spirito dei tempi e ha deciso quest'anno di arrivare a Modena a bordo di un carro armato. Può darsi che siamo troppo schizzinosi, perchè in fondo si tratta di una carro armato, anzi “amato” (ma amato da chi?) con intenti pacifici, issa una bandiera con scritto

“pace”. Ma ci chiediamo se un carro armato, per sua natura, possa essere un mezzo “pacifico” e portatore di pace. A noi sembra che sia sempre e solo un sofisticato strumento costruito per distruggere e ammazzare: come le bombe, i missili, i cannoni, le armi di ogni tipo: mezzi creati per uccidere, ferire, mutilare. Sono simboli di guerra, non di pace. Non ci sembra quindi una grande idea esibire un carro armato in veste natalizia in centro a Modena. Non ci sembra un esempio virtuoso per i bambini e per tutti noi cittadini."