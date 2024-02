Inquinamento, mozione della Lega per chiedere lo spegnimento anticipato dell'inceneritore

"Crediamo sia quanto meno opportuno provvedere allo spegnimento dell’inceneritore oggi in uso ben prima della fatidica data del 2034 mettendo, in ogni caso, in atto misure volte a mitigare le conseguenze dei fumi determinati dalle 240.000 tonnellate di rifiuti bruciati ogni anno".

Lo evidenzia la Lega di Modena annunciando la presentazione di uno specifico ordine del giorno in consiglio comunale. Alla luce dei recente diati sullo smog nel nostro territorio, i Carroccio ritiene "indispensabile trovare nuove soluzioni che possano contribuire ad un sostanziale miglioramento dei valori attualmente registrati".

“In base anche ad altre esperienze territoriali – dichiara il capogruppo Giovanni Bertoldi - pensiamo possa, perciò, essere di grande aiuto una maggiore piantumazione di alberi in grado di contrastare i crescenti livelli di inquinamento. Tra le piante sicuramente più indicate a tale funzione, risulta essere in particolare l’albero di Paulownia, conosciuto ovunque per le sue caratteristiche davvero uniche. Per dare un’idea delle sue potenzialità basterà dire che 1 albero in solo 1 anno cattura 100 kg di CO2, cresce 7 cm al giorno, e in 6 anni raggiunge la maturità. Non ha necessità di manutenzione e per la sua capacità di stoccare in circa 20 anni 2 tonnellate di anidride carbonica costituisce uno strumento senza eguali nella lotta al cambiamento climatico, essendo la sua specie arborea quella con le maggiori capacità di assimilazione di anidride carbonica e polveri sottili.”

“Nella vasta area che ospita, ad esempio, il termovalorizzatore di Ferrara – conclude Bertoldi - hanno già trovato posto 200 piante di Paulownia ed i risultati non si sono fatti attendere. Oltre, difatti, alla notevole riduzione dei valori, sono rispuntati i fiori melliferi, essenziali per mantenere un giusto equilibrio ambientale. Un dato, questo, non di poco conto e su cui avevamo già in passato posto l’accento in un relativo ordine del giorno.”