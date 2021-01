Muzzarelli condanna i fatti di Whashington: "Ora nuova fase di relazioni Usa-Ue"

“La certificazione ufficiale di Biden a presidente degli Usa da parte di Camera e Senato è la migliore risposta che un grande Paese può fornire ai disordini che si sono verificati a Washington. Ora inizia una nuova fase di relazioni forti tra Unione Europea e Stati Uniti che consentirà di affrontare le sfide globali con una visione comune”.

Il sindaco di Modena Gian Carlo Muzzarelli commenta così, richiamando l’intervento della presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen, l’assalto al Congresso a Washington da parte di manifestanti pro Trump. “Esprimiamo vicinanza e al popolo americano – aggiunge Muzzarelli – perché si tratta di episodi molto lontani da quella che è la grande democrazia Usa. Chi porta avanti accuse di brogli senza prove, senza alcuna ragione se non la mancata accettazione di una sconfitta durissima, nei grandi elettori e nel voto popolare, con 7 milioni di voti in meno, si pone fuori dai confini della naturale dialettica democratica, e come tale andrà giudicato”.