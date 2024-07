Consilglio: Nominate le cinque Commissioni Consiliari

È stata approvata, con voto unanime, nel corso della seduta del Consiglio comunale di lunedì 8 luglio, la delibera che istituisce le cinque commissioni consiliari permanenti che, in base allo Statuto, svolgono l’attività preparatoria, istruttoria e redigente su atti, provvedimenti, indirizzi e orientamenti da sottoporre alla decisione del Consiglio comunale. Le commissioni sono: Programmazione e assetto del territorio, sviluppo economico e tutela ambientale, la cosiddetta “Seta”; Risorse finanziarie, umane, strumentali e Affari generali; Servizi culturali, sociali, educativi, sport e tempo libero; Controllo e garanzia; Affari istituzionali.

Ciascuna commissione, che dura in carica cinque anni come il Consiglio comunale, è composta da venti membri, otto del Pd, tre per Fratelli d’Italia e uno a testa per Alleanza Verdi Sinistra, Forza Italia, Lega Modena, Modena Civica, Modena in ascolto, Modena per Modena, Movimento 5 stelle, Partito repubblicano italiano-Azione-Socialisti liberali e Spazio democratico. Al loro interno ogni gruppo dispone di tanti voti quanti sono i componenti del gruppo in Aula e in caso di assenza o impedimento, ogni membro designato potrà delegare un altro consigliere del proprio gruppo alla sua sostituzione.

Nella prima seduta ogni commissione eleggerà il rispettivo presidente. La prima a riunirsi, martedì 16 luglio, sarà la Commissione Risorse finanziarie, umane, strumentali e Affari generali.

Commissione “Seta” Programmazione e assetto del territorio, sviluppo economico e tutela ambientale

La commissione Seta è composta per il Pd da Alberto Bignardi, Andrea Bosi, Lucia Connola, Diego Lenzini, Federica Di Padova, Gianluca Fanti, Fabio Poggi, Stefano Manicardi, mentre i supplenti sono Luca Barbari, Vincenza Carriero, Francesca Cavazzuti, Francesco Antonio Fidanza, Fabia Giordano, Vittorio Reggiani e Giulia Ugolini; per Fratelli d’Italia Luca Negrini, Elisa Rossini, Ferdinando Pulitanò mentre i supplenti sono Paolo Barani, Daniela Dondi e Dario Franco; per Modena Civica Katia Parisi; per Alleanza Verdi Sinistra Laura Ferrari e il supplente Martino Abrate; per Pri-Azione-Sl Paolo Ballestrazzi; per Lega Modena Giovanni Bertoldi; per Forza Italia Piergiulio Giacobazzi; per Modena per Modena Maria Grazia Modena; per M5s Giovanni Silingardi; per Modena in ascolto Andrea Mazzi e per Spazio democratico Grazia Baracchi.

Commissione Risorse finanziarie, umane, strumentali e Affari generali

La commissione è composta per il Pd da Alberto Bignardi, Andrea Bosi, Vincenza Carriero, Lucia Connola, Diego Lenzini, Stefano Manicardi, Fabio Poggi e Vittorio Reggiani, mentre i supplenti sono Luca Barbari, Francesca Cavazzuti, Federica Di Padova, Fabia Giordano, Gianluca Fanti, Francesco Antonio Fidanza e Giulia Ugolini; per Fratelli d’Italia Paolo Barani, Luca Negrini, Elisa Rossini con supplenti Daniela Dondi, Dario Franco e Ferdinando Pulitanò; per Modena Civica Katia Parisi; per Alleanza Verdi Sinistra Martino Abrate e supplente Laura Ferrari; per Pri-Azione-Sl Paolo Ballestrazzi; per Lega Modena Giovanni Bertoldi; per Fi Piergiulio Giacobazzi; per Modena per Modena Maria Grazia Modena; per M5s Giovanni Silingardi; per Modena in ascolto Andrea Mazzi e per Spazio democratico Grazia Baracchi.

Commissione Servizi culturali, sociali, educativi, sport e tempo libero

La commissione è composta per il Pd da Luca Barbari, Vincenza Carriero, Francesca Cavazzuti, Federica Di Padova e Fabia Giordano, Francesco Antonio Fidanza, Giulia Ugolini e Vittorio Reggiani, mentre i supplenti sono Alberto Bignardi, Andrea Bosi, Lucia Connola, Diego Lenzini, Gianluca Fanti, Stefano Manicardi e Fabio Poggi; per Fratelli d’Italia Luca Negrini, Dario Franco e Ferdinando Pulitanò con sostituiti Elisa Rossini, Paolo Barani e Daniela Dondi; per Modena Civica Katia Parisi; per Alleanza Verdi Sinistra Martino Abrate con supplente Laura Ferrari; per Pri-Azione-Sl Paolo Ballestrazzi; per Lega Modena Giovanni Bertoldi; per Fi Piergiulio Giacobazzi; per Modena per Modena Maria Grazia Modena; per M5s Giovanni Silingardi; per Modena in ascolto Andrea Mazzi e per Spazio democratico Grazia Baracchi.

Commissione Controllo e garanzia

A questa commissione competono funzioni di garanzia delle minoranze, che ne eleggono il presidente, e controllo consiliare per “favorire la corretta integrazione dei rapporti tra l’attività di indirizzo e controllo del Consiglio e l’attività propositiva e di amministrazione attiva” della Giunta.

I componenti sono: per il Pd Luca Barbari, Alberto Bignardi, Vincenza Carriero, Gianluca Fanti, Fabia Giordano, Diego Lenzini, Fabio Poggi, Vittorio Reggiani, come supplenti Andrea Bosi, Francesca Cavazzuti, Lucia Connola, Federica Di Padova, Francesco Antonio Fidanza, Stefano Manicardi e Giulia Ugolini; per Fratelli d’Italia Elisa Rossini, Daniela Dondi, Dario Franco e come supplenti Luca Negrini, Paolo Barani e Ferdinando Pulitanò; per Modena Civica Katia Parisi; per Alleanza Verdi Sinistra Laura Ferrari e supplente Martino Abrate; per Pri-Azione-Sl Paolo Ballestrazzi; per Laga Modena Giovanni Bertoldi; per Fi Pierluigi Giacobazzi; per Modena per Modena Maria Grazia Modena; per il M5s Giovanni Silingardi; per Modena in ascolto Andrea Mazzi e per Spazio democratico Grazia Baracchi.

Commissione Affari istituzionali

Ha la funzione di verificare l’attuazione dello Statuto e dei Regolamenti comunali, esaminare e redigere, almeno una volta nel corso del mandato, proposte di aggiornamento da sottoporre al Consiglio.

I componenti sono: per il Pd Luca Barbari, Francesca Cavazzuti, Gianluca Fanti, Francesco Antonio Fidanza, Fabia Giordano, Diego Lenzini, Stefano Manicardi e Giulia Ugolini, mentre i componenti supplenti sono Alberto Bignardi, Andrea Bosi, Vincenza Carriero, Lucia Connola, Federica Di Padova, Fabio Poggi e Vittorio Reggiani; per Fratelli d’Italia Daniela Dondi, Ferdinando Pulitanò, Paolo Barani e i supplenti Luca Negrini, Elisa Rossini e Dario Franco; per Modena Civica Katia Parisi; per Alleanza Verdi Sinistra componente effettivo Laura Ferrari, mentre il sostituto Martino Abrate; per Pri-Azione-Sl Paolo Ballestrazzi; per Lega Modena Giovanni Bertoldi; per Fi Piergiulio Giacobazzi; per Modena per Modena Maria Grazia Modena; per il M5s Giovanni Silingardi; per Modena in ascolto Andrea Mazzi e per Spazio democratico Grazia Baracchi.