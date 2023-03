Lega, definiti i ruoli dirigenziali interni al partito provinciale in cerca di rilancio

Si è tenuto in settimana il secondo direttivo della Segreteria Provinciale, che ha fatto seguito al Congresso dello scorso 22 Gennaio. In tale occasione sono state definite le nomine inerenti l’attività politica del movimento: ad affiancare il neo Segretario Guglielmo Golinelli saranno i due vice segretari Stefano Corti e Stefano Bargi.

Claudio Malavasi si occuperà di enti locali, mentre ad Emiliano Bettelli è stata affidata la carica di Responsabile della Comunicazione. A completare la squadra saranno Lucilla Semeraro (Responsabile Organizzativo) ed il Responsabile del Tesseramento Davide Romani.

“La squadra è definita e il movimento è pronto a rimboccarsi le maniche per affrontare le campagne elettorali dei prossimi quattrodici mesi e per rilanciare l’attività sui territori – commenta il Segretario Provinciale Guglielmo Golinelli - Entriamo in un periodo di intenso lavoro, che vedrà oltre trenta comuni della Provincia andare al voto nel 2024. Sarà per noi un banco di prova importante, che ci vedrà impegnati in prima linea con l’obiettivo dichiarato di consolidare le vittorie conseguite cinque anni orsono, proponendo contestualmente la nostra idea di Governo anche ai Comuni da ormai troppo tempo in mano ad un Partito Democratico sbandato e diviso”.