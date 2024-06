Comune di San Prospero, il Prefetto nomina il Commissario

ISCRIVITI AL CANALE WHATSAPP DI MODENATODAY

A partire da lunedì 10 giugno la maggior parte dei comuni modenesi avrà un nuovo sindaco, o magari confermerà quello uscente. Questo non accadrà però a San Prospero, dove non si tengono le elezioni amministrative a causa della decisione del Consiglio di Stato, che ha penalizzato i due candidati in corsa (Borghi e Fontana) per un vizio formale nella burocrazia necessaria alla presentazione delle liste.

Niente voto, quindi niente vincitori nè perdenti. Il nome di chi amministrerà la cittadina della Bassa modenese è già noto: si tratta del Viceprefetto Teresa Inglese.

Il Prefetto di Modena Alessandra Camporota, con decreto firmato in data odierna, ha infatti nominato ha nominato la dottoressa Inglese quale Commissario prefettizio per la gestione provvisoria del Comune.

Il Commissario, che si insedierà il prossimo lunedì 10 giugno, rimarrà in carica sino all’insediamento degli organi ordinari di governo dell’Ente che saranno eletti nel primo turno elettorale utile, previsto nella primavera del 2025.