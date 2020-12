Forza Italia nomina 30 nuovi dirigenti su tutto il territorio provinciale

Sono ben trenta le nomine che oggi ho formalizzato. Si tratta di dirigenti, responsabili comunali e di dipartimenti tematici. La classe dirigente di Forza Italia si contraddistingue per preparazione e competenza. Oltre al tradizionale radicamento sul territorio ho deciso di puntare con forza ai ‘social’ individuato due responsabili uno per Facebook ed uno per Instagram. A guidarli saranno rispettivamente Massimo Romanini e Chiara Martelli".

Ad annunciarlo è Piergiulio Giacobazzi, commissario di Forza Italia Modena, che illustra la nuova organizzazione del partito sul territorio, elencado le nuove cariche. "A Carpi abbiamo nominato l’ing. Massimo Barbi, a Sassuolo l’assessore Massimo Malagoli, a Maranello l’ex consigliere Vincenzo Zippo, a Vignola Moira Stefani e a Pavullo l’assessore Cinzia Belloi. La responsabilità del Frignano andrà alla consigliera Mariachiara Venturelli mentre per l’alta montagna la guida sarà affidata a Paola Pasquali, storica referente di Fanano. Per le Terre dei Castelli il referente sarà Alberto Frontini, mentre a Zocca il partito sarà rappresentato dal consigliere Giovanni Stefanini. Montese invece è affidato a Cristiano ‘Bolla’ Bernardoni. L’Unione del Sorbara è affidata a Giovanni Gidari, mentre a San Cesario il cons. Luciano Rosi e a Nonantola il cons. Pino Casano. In Terre d’Argine la responsabilità è stata affidata al dottor Alberto Ferrari, ortopedico a Carpi, mentre a Campogaliano la bandiera di Fi sarà affidata ad Alfonso Cammarata, storico consigliere, a Novi a Vanni Rattiglieri e a Soliera a Daniele Sabbatini".

"Nella bassa – prosegue il commissario – ho nominato Alessandro Grasso a Cavezzo, Mauro Neri a Camposanto, Fulvio Testi a Medolla, Michel Stefani a Concordia e Massimo Petocchi a Mirandola. A questi si aggiungono i responsabili dei dipartimenti provinciali. Alla Giustizia ci sarà l’avv. Franca Massa, all’economia Paolo Vincenzi, al Welfare Ercole Pirro e alla Vigilanza Privata Silvio Covino. La questione “sisma”, estremamente delicata e sentita da FI, è stata affidata a Marzia Diacci, consigliere di Novi ed esperta della tematica. Responsabile del Tesseramento sarà invece Salvatore Diana, mentre il referente degli Enti Locali sarà il cons. Flavio Viani".

Il neo coordinatore regionale Enrico Aimi plaude all’iniziativa e sottolinea come “proprio nelle ultime settimane, le scelte che il partito sta conducendo sulla finanziaria hanno dato nuovo vigore e slancio. Ci prepariamo alle prossime sfide, consapevoli della centralità del nostro ruolo nella coalizione di centro-destra. Questa prima tornata di nomine – conclude Aimi – è la riprova di un dinamismo e di un radicamento senza eguali. A tutti auguro un proficuo lavoro per i nuovi incarichi assunti.”