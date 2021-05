Marano, il sindaco assegna nuove deleghe ai consiglieri comunali

Nello scorso Consiglio comunale del 30 aprile il Sindaco Giovanni Galli di Marano sul Panaro ha comunicato di aver assegnato importanti deleghe ai consiglieri di maggioranza. La delega ai consiglieri mira ad assicurare un maggiore grado di efficacia nello svolgimento e coordinamento dell’attività amministrativa in corso, attraverso il supporto collaborativo e di studio da parte di consiglieri comunali incaricati in specifiche aree di intervento.

Nello specificato a Martina Ancora sono state assegnate le deleghe di Promozione territoriale e Rapporti con altri enti, a Fausto Corsini la delega alla Memoria, a Luca Di Palma le deleghe Politiche agroalimentari e Sviluppo sostenibile, ad Arianna Rinaldini la delega alle Politiche giovanili, al capogruppo Christian Tondi le deleghe Viabilità, Manutenzione del territorio e supporto alla Protezione civile e l’Ass.re Trenti Adriano, che ha già la delega al Bilancio, ha ricevuto dal Sindaco le deleghe su Comunicazione e Social media.

‘’Desidero ringraziare le Consigliere e i Consiglieri per la loro disponibilita’ e per l’impegno che si assumono, in ottica di ripartenza si aprira’ una nuova fase e sara’ fondamentale e importante il lavoro di tutti’’ – dichiara il Sindaco Giovanni Galli.

Si sottolinea, infine, che per l’esercizio delle deleghe ai consiglieri non è dovuto alcun compenso e non c’è nessun onere a carico dell’ente, il lavoro che andranno a svolgere sarà completamente a titolo gratuito, al solo scopo di servire la cittadinanza mettendosi a disposizione della propria comunità.