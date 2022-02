Menani presenta la nuova Giunta: entrano in squadra Lucenti, Borghi e Ruffaldi

Come preannunciato a inizio settiman, il sindaco di Sassuolo Gian Francesco Menani ha comunicato oggi la composizione della nuova Giunta. Una squadra nuova per tre componenti su sei, dopo le dimissioni di Camilla Nizzoli, Corrado ed Angela Ruini, le cui posizioni no-vax e no-Pass hanno avuto come naturale conseguenza la fine dell'esperienza amministrativa iniziata nel 2019.

I tre assessori sono stati sostitutiti in maniera "lineare", senza quindi alterare equilibri e mansioni. Sono Alessandra Borghi, Alessandro Lucenti e Samanta Ruffaldi

Alessando Lucenti, classe 1976, divorziato e con una figlia di 15 anni, geometra di professione, è entrato per la prima volta in Consiglio Comunale nel 2018, nelle fila della Lista Civica “I Sassolesi” di cui ha ricoperto la carica di Capogruppo consiliare fino ad oggi. Ricoprirà la carica di Vicesindaco, assumendo le deleghe al Patrimonio, Personale e gestione Fondi PNRR. A lui Menani ha affidato il ruolo di Vicesindaco con delega al Patrimonio, Personale e Gestione Fondi PNRR.

Alessandra Borghi, classe 1955, sposata con due figli già sposati, è un ex Preside che ha svolto il suo ultimo incarico all’Istituto Volta con reggenza al Baggi. Non è un politico ed entra in Giunta come tecnico per ricoprire il ruolo di Asessore alla Pubblica Istruzione e Formazione.

Samanta Ruffaldi, classe 1976, con un compagno e due figli di 10 e 15 anni, è una casalinga che è entrata per la prima volta in Consiglio Comunale nel 2019 nelle fila della Lega per Sassuolo. Sarà il nuovo Assessore alla Cultura e all’Associazionismo

Confermati quindi Ugo Liberi quale Assessore all’Urbanistica e Ambiente, Massimo Malagoli come Assessore al Commercio, Attività Produttive e al Centro Storico e Sharon Ruggeri in qualità di Assessore alle Politiche Giovanili, Sport, Politiche Sociali e Pari Opportunità. Il Sindaco Gian Francesco Menani ha riservato per se le deleghe: Politiche della Sicurezza e della Polizia Municipale, Protezione Civile, Lavori Pubblici, Sanità e Bilancio.