Nuovo porta a porta, "Una valanga di proteste, la Giunta farà qualcosa?"

"Leggiamo con soddisfazione, intrisa di indignato disappunto, le dichiarazioni dell’Assessora all’Ambiente, Alessandra Filippi, su non precisati cambiamenti per il nuovo sistema di raccolta differenziata dei rifiuti."

Inizia così la nota del Movimento 5 Stelle, Modena Volta Pagina, Unione Popolare e Sinistra Italiana in merito al nuovo metodo di raccolta differenziata attivo in città.

"L’assessora Filippi - dichiarano - informa che la Giunta starebbe finalmente valutando i suggerimenti emersi dall’indagine di Federconsumatori-CGIL e dalla la valanga di segnalazioni che i cittadini stanno inviando. Ciò conforta anche se non nascondiamo il disappunto perché le criticità che ora segnalano i cittadini le avevamo evidenziate mesi fa alla Giunta avanzando anche le possibili soluzioni."

"Non sarà risolutivo dire “lo avevamo detto”, ma sta di fatto che è quanto accaduto. Come tavolo progressista formato da Movimento 5 Stelle, Modena Volta Pagina, Unione Popolare, Sinistra Italiana che operano a contatto con vari Comitati di cittadini, abbiamo detto e ripetuto svariate volte da mesi che urgono maggiori passaggi settimanali per la raccolta, quantomeno della plastica. Urge una maggiore facilità di reperimento dei sacchetti presso, ad esempio, edicole e tabaccherie (senza dovere recarsi necessariamente presso la sede di Hera in Via Razzaboni), urgono soluzioni (che abbiamo puntualmente indicato) per superare la raccolta in montagne di sacchetti abbandonati in spazi pubblici visibili senza per questo tornare ai cassonetti. Urge soprattutto una maggiore trasparenza dell’attività di Hera ed un capillare ed incisivo controllo da parte di un Comune sempre più allo sbando ed inerte su questo versante."

"Tutto questo -proseguono - manca e tutto questo lo abbiamo detto in tutte le sedi ed anche in Consiglio Comunale, trovando l’indefettibile muro di gomma dell’Assessora Filippi e del Sindaco, ai quali evidentemente la situazione andava bene per come si stava evolvendo. Ora parrebbe che anche la Giunta si sia accorta della gravità della situazione e si prospettano cambiamenti, senza, però, indicare quali e, soprattutto, senza mai puntare il dito sulle responsabilità del gestore Hera né concentrarsi su controlli e trasparenza."

"Nel frattempo giungono anche segnalazioni su situazioni assai critiche di alcuni condomini, in particolare di un imponente condominio sito in Via Emilia ovest, dove la situazione sembra essere totalmente fuori controllo, con numerosi condomini totalmente privi della Carta Smeraldo. In quello stesso condominio, di fronte al Parco Ferrari, si assiste ad un abbandono indiscriminato di rifiuti indifferenziati al di fuori dei cassonetti dedicati, come già hanno evidenziato le vane segnalazioni di alcuni cittadini ad Hera."

"Anche di queste situazioni -concludono - deve farsi carico la Giunta, che dovrebbe uscire dall’imbarazzante inerzia che la sta contraddistinguendo. Non saranno certamente le cicliche dichiarazioni dell’Assessore Filippi, ad oggi non seguite da alcun fatto concreto, a risolvere una situazione che crea disagio e indignazione nella cittadinanza. É ora che la Giunta scenda da limbo in cui si trova e batta un colpo anche se sgradito ad HERA."