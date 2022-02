Nuovo presidio di Polizia Locale a Piumazzo

Il territorio di Castelfranco Emilia conta attualmente una popolazione di circa 33.000 abitanti distribuiti tra capoluogo e otto frazioni, su una superficie territoriale di 102.5 kmq.

"Quasi metà dei nostri cittadini vivono in frazione e più di 5000 persone nella sola frazione di Piumazzo. L’attenzione alle frazioni è quindi fondamentale e guida la nostra azione politica in un’ottica che negli ultimi anni, dagli eventi alle opere e arrivando ai servizi, ha messo al centro proprio quei territori." Lo afferma il gruppo di maggioranza, Partito Democratico e Idee in Comune.

"Come gruppo di maggioranza, Partito Democratico e Idee in Comune, abbiamo quindi presentato una mozione per istituire un presidio fisso di Polizia Locale nella frazione di Piumazzo, la più grande delle nostre frazioni. Al nuovo ufficio di Polizia Municipale si potranno poi poi affiancare, valutata la fattibilità, altri servizi offerti dal nostro Comune per migliorare costantemente l’offerta e avvicinare l’Ente ai cittadini."

"Crediamo fermamente che questo indirizzo rivolto alla Giunta sia in grado di aumentare la sicurezza effettiva e percepita grazie alla presenza costante di una pattuglia che, partendo dalla frazione di Piumazzo, possa coprire tutta l’area est del nostro territorio, su tutto l’asse Piumazzo-CavazzonaManzolino, aprendo le strade per una città che metta sempre più le frazioni al centro. L'obiettivo potrà poi essere raggiunto senza gravare ulteriormente sulle casse comunali, operando un efficientemente della spesa e aumentando al contempo i servizi offerti. Come maggioranza vogliamo mettere in prima linea la sicurezza dei cittadini e spenderci per una presenza dei servizi comunali sempre più tangibile e diffusa che non lasci nessuno indietro, costruendo una città che sia realmente vicina ad ogni abitante. Siamo molto contenti che la mozione sia stata approvata all'unanimità, indice di un indirizzo e una programmazione politica che parte dai gruppi di maggioranza ma che è evidentemente condivisa da tutto il Consiglio Comunale. Apprezziamo e ringraziamo inoltre il Movimento 5 Stelle, Lista Civica Frazioni Castelfranco e Forte Urbano che hanno voluto sottoscrivere la proposta di mozione."