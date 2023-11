Quartieri, approvato il nuovo regolamento. Più partecipazione, ma senza rivoluzioni

Dopo un lungo percorso di affinamento è stato approvato il nuovo Regolamento comunale della partecipazione territoriale, cioè lo strumento che regola e definisce l’attività dei quattro Quartieri di Modena (Q1 - Centro storico; Q2 - Crocetta, San Lazzaro, Modena est; Q3 - Buon Pastore, Sant’Agnese, San Damaso; Q4 - San Faustino, Madonnina, Quattro Ville). Il documento, che entrerà in vigore nella prossima legislatura 2024-2029, sostituisce il precedente Regolamento di prima attuazione che risale al 2014; la delibera che aggiorna lo strumento, presentata dall’assessora ai Quartieri Carmen Sagliano nella seduta di giovedì 23 novembre del Consiglio comunale, è stata approvata col voto dei gruppi di maggioranza (Pd, Sinistra per Modena, Modena civica ed Europa verde - Verdi) e del Movimento 5 stelle. Presenti e non votanti Lega Modena, Fratelli d’Italia e il consigliere Cugusi di Sinistra per Modena; assenti Gruppo indipendente per Modena, Alternativa popolare, Modena sociale e Forza Italia.

Oltre all’assessorato ai Quartieri, il principale contesto in cui il documento si è evoluto è la commissione Affari istituzionali, presieduta dal consigliere Stefano Manicardi, dove è stata fatta sintesi, anche dal punto di vista politico, tra i diversi contributi espressi dalle formazioni rappresentate in Consiglio comunale e dalla comunità. Il testo approvato introduce nuovi elementi di partecipazione come, per esempio, la possibilità di istituire commissioni territoriali e intensifica i rapporti con la Giunta e col Consiglio, prevedendo incontri di aggiornamento e confronto; aumentano anche gli articoli, da 17 a 24, suddivisi in quattro titoli (“Disposizioni generali”, “Modalità di attuazione della partecipazione territoriale”, “Organi del Quartiere” e “Modalità di funzionamento del Consiglio di Quartiere”).

“Durante l’iter di revisione del Regolamento – ha spiegato l’assessora Sagliano in aula – un punto fermo è stato rappresentato, comunque, dalla volontà di continuare a investire sulla partecipazione e sulla istituzione di ‘prossimità democratica’ rappresentata dai Quartieri, in supporto e in aiuto all’Amministrazione e al Consiglio comunale stesso. Il documento, comunque, non è un ‘traguardo’ bensì un nuovo punto di partenza. La decisione del Consiglio implica azioni da fare e novità da introdurre; elementi che interessano, evidentemente, anche la macchina comunale e i relativi aspetti organizzativi ed economici. Questa consiliatura lascia, infatti, un’importante eredità che l’Amministrazione comunale dovrà definire, tenendo conto di tutte le difficoltà contingenti che gli Enti locali hanno oggi in Italia. Insomma, una nuova sfida da portare avanti per Modena”.

Cosa prevede il nuovo regolamento

Le novità introdotte nel nuovo documento vanno nella direzione di aumetnare il coinvolgimento dei Quartieri nei rapporti con la Giunta e il Consiglio Comunale, senza tuttavia apportare modifiche seignificative al modello del quale Modena si è dotata dopo l'abolizione delle Circoscrizioni.

Gli assessori, almeno una volta all’anno, devono informare i quattro Consigli di Quartiere sulla programmazione riguardante le proprie deleghe. Inoltre, le assemblee territoriali devono essere coinvolte nei percorsi che riguardano i principali atti dell’Amministrazione comunale come il Bilancio, il programma triennale delle opere pubbliche e ogni atto rilevante di indirizzo o programmazione che interessa il territorio del quartiere stesso, riservandosi la possibilità di esprimere pareri formali che dovranno essere tenuti, poi, in considerazione dalla Giunta e dal Consiglio comunale. Sono alcuni degli elementi di novità del nuovo Regolamento di prima attuazione della partecipazione territoriale del Comune di Modena.

Nei rapporti con l’Amministrazione, la maggiore partecipazione si deve concretizzare anche attraverso una seduta annuale del Consiglio comunale il cui ordine del giorno è concordato con i presidenti dei Quartieri; con almeno una seduta annuale di ciascun Consiglio di quartiere che vedrà la partecipazione della Giunta per un confronto sulle politiche in programma; con incontri formativi e informativi per le assemblee territoriali di carattere amministrativo.

I Consigli di quartiere, inoltre, possono proporre ed elaborare progetti annuali su temi che riguardano la rigenerazione urbana, la promozione del miglioramento ambientale e climatico e progetti di mobilità sostenibile, coesione sociale e gestione di beni pubblici anche attraverso i patti di collaborazione, su cui il Comune deve esprimersi entro 60 giorni.

I consigli territoriali possono promuovere pure iniziative, progetti e interventi che coinvolgano cittadini, associazioni ed enti del terzo settore e altre realtà del territorio e su progetti, iniziative e avvisi pubblici riferiti al proprio territorio; inoltre, su mandato della Giunta possono favorire il dialogo e il coinvolgimento di cittadini, associazioni, enti del terzo settore e altre realtà del territorio. E all’interno di ciascun Quartiere è istituito l’Osservatorio di quartiere per le sicurezze e la qualità del vivere, composto dai consiglieri di quartiere e dal presidente, che lo presiede; sono previsti almeno due incontri annuali con associazioni, istituzioni, cittadini e altri soggetti interessati per discutere delle segnalazioni provenienti dal territorio di pertinenza e per elaborare possibili proposte.

Venendo ai rapporti con i cittadini, il nuovo Regolamento introduce un potenziamento delle assemblee territoriali, sottolineando il valore di questi strumenti di ascolto, informazione e consultazione dei cittadini e delle realtà sociali sui problemi di interesse della comunità. Gli incontri devono avere frequenza di almeno una volta all’anno per ogni rione (eventualmente anche accorpando più zone rionali all’interno del territorio del quartiere) e lo spunto per convocarli può arrivare anche da cittadini e realtà del territorio. Sempre nell’ottica della maggiore partecipazione, poi, viene rafforzata la possibilità di istituire, all’interno dei Consigli di Quartiere, commissioni tematiche e per singolo territorio, pure temporanee, aperte alla partecipazione dei residenti o alle realtà locali, per l’esame e l’approfondimento di specifici temi o per la costruzione di progetti partecipati relativi a opere o interventi di valore, con l’obiettivo di formulare proposte all’Amministrazione.

Ancora, sul fronte della modalità di espletamento della promozione e sostegno delle forme associative e istituzioni scolastiche del territorio, i percorsi di sostegno alle proposte presentate dai cittadini sono stati valorizzati e il numero potenziale di richieste annuali è aumentato ad almeno due.

Tra le altre novità, cambia la modalità di individuazione dei consiglieri di Quartiere. Fermo restando che i nominativi vengono deliberati dal Consiglio comunale su designazione dei gruppi consiliari e in proporzione ai risultati elettorali riportati in ciascun quartiere dalle liste rappresentate nell’Assemblea, dal 2024 i gruppi, per individuare i rispettivi componenti nei Consigli di quartiere, scelgono all’interno di un apposito Albo aperto e pubblico, istituito con delibera approvata dal Consiglio comunale e che prevede anche le modalità di iscrizione e gestione; possono iscriversi all’elenco tutti i residenti a Modena almeno 16enni. Inoltre, per favorire la partecipazione alle scelte riguardanti il territorio del quartiere, al Consiglio di quartiere partecipano come “invitati permanenti” con diritto di parola, di proposta e senza diritto di voto, anche un cittadino e una cittadina iscritti all’Albo dei quartieri nominati per sorteggio tra gli iscritti dell’elenco stesso a rotazione annuale.

Infine, per quanto riguarda il ruolo di presidente del Consiglio di Quartiere, ora questa figura, oltre a poter nominare un “vice” e delegare la gestione delle commissioni di Quartiere agli altri consiglieri, è anche invitata in maniera permanente alle sedute del Consiglio comunale e delle commissioni consiliari, con diritto di parola.

Bocciata la richiesta di rinvio

Dopo la presentazione della delibera in aula da parte dell’assessora ai Quartieri e alla Partecipazione Carmen Sagliano, il provvedimento sul nuovo Regolamento comunale della partecipazione territoriale è stato al centro di una “questione sospensiva”, cioè la richiesta motivata di rinvio della discussione sul documento. Si tratta di una possibilità disciplinata dall’articolo 41 del Regolamento del Consiglio comunale di Modena e a proporla è stata la capogruppo di Fratelli d’Italia, Elisa Rossini. La consigliera ha espresso perplessità, in particolare, sul fatto che a presentare la delibera fosse la neo-assessora Sagliano, nominata di recente dal sindaco Gian Carlo Muzzarelli dopo la revoca delle deleghe ad Anna Maria Lucà Morandi, che negli ultimi anni ha seguito l’iter verso il nuovo Regolamento, visto che la delibera risulta ancora firmata dalla stessa assessora Lucà Morandi che ne aveva avviato il percorso in commissione consiliare.

“La versione della delibera sul Regolamento arrivata ai consiglieri – ha affermato Rossini, sollecitando la sospensione e di conseguenza il rinvio della trattazione a un’altra seduta – riporta ancora la firma dell’assessora Lucà Morandi. Non conosciamo le motivazioni alla base dell’azione di revoca delle deleghe, quindi è necessario capire se la fiducia del sindaco sia venuta meno per questioni di competenza dell’assessora, e in questo caso il Regolamento dovrebbe essere oggetto di un’ulteriore fase di analisi, o per altre ragioni”. Come previsto dal Regolamento del Consiglio comunale, sul tema sono intervenuti brevemente due consiglieri: a favore della richiesta di sospensione, in rappresentanza dei gruppi di opposizione, il capogruppo di Lega Modena Giovanni Bertoldi; contro il rinvio, per i gruppi di maggioranza, il capogruppo del Pd Antonio Carpentieri. Si è proceduto quindi alla votazione: la proposta di sospensione è stata respinta col voto contrario dei gruppi di maggioranza (Pd, Sinistra per Modena, Europa verde – Verde e Modena civica) e del Movimento 5 stelle. A favore si sono espressi, invece, Lega Modena, Alternativa popolare, Forza Italia e Fratelli d’Italia. Assenti Gruppo indipendente per Modena e Modena sociale.

Il dibattio tra i consiglieri comunali

Aprendo il dibattito per il Pd, Antonio Carpentieri ha parlato del Regolamento come frutto di un percorso ma anche di una “vocazione” appartenente alla storia di Modena “in cui i cittadini sono coinvolti nella cosa pubblica”. In particolare, il capogruppo ha specificato che “nonostante i limiti normativi, si salvaguarda l’esperienza della partecipazione su base territoriale: i Quartieri possono contribuire ad amministrare la città, presentando proposte, progetti e suggerimenti che la Giunta è tenuta a esaminare”. Per Ilaria Franchini “i Quartieri costituiscono un ponte tra l’Amministrazione e la città, perché consentono di cogliere delle specificità del territorio”. La consigliera ha sottolineato che “tra i punti rilevanti del Regolamento c’è favorire l’aggregazione di gruppi di volontariato e associazioni come pure l’estensione della partecipazione a cittadini non nati a Modena ma residenti in città”. Franchini ha anche ricordato “l’importanza dell’abbassamento dell’età per accedere a un Consiglio di un Quartiere, che è esperienza di partecipazione concreta e possibilità di dare ai più giovani responsabilità e doveri”. Scegliendo anni fa di mantenere i Quartieri dopo l’introduzione della nuova normativa nazionale “venne salvato un importante strumento di partecipazione”, ha affermato Mara Bergonzoni che ha parlato dei Quartieri come “esperienza sana e di confronto tra i cittadini”. La consigliera ha poi risaltato l’esperienza del volontariato negli organismi territoriali: “Si parte da lì, è la base per costruire una passione politica e per sviluppare, appunto, la partecipazione territoriale”.

Il nuovo Regolamento rappresenta, per Stefano Manicardi, “un importante passo avanti per la nostra comunità, per l’eredità lasciata ai modenesi che continuano a vivere in una città che crede in partecipazione, amministrazione condivisa e soprattutto democrazia”. La riforma ha permesso, infatti, “di aumentare la partecipazione, di renderla cioè sostanziale e non puramente formale, legandola a tante novità vere di azione concreta nella società”. Il documento, comunque, costituisce “solo una tappa, pur di grande valore, e non un traguardo nel lungo percorso dei Quartieri”, per un iter che si dovrà concretizzare anche “con un maggiore radicamento sul territorio con strutture e mezzi”. Insomma, per Manicardi si dovrà “continuare a ragionare insieme su questo importante strumento di democrazia, per migliorarlo ulteriormente e adeguarlo alle contingenze in continuo mutamento della nostra città”.

Paola Aime (Europa verde - Verdi), soffermandosi su alcuni articoli del Regolamento, ha evidenziato l’importanza di dotare i Quartieri di una sede attrezzata (“con persone reali con cui i cittadini possono parlare”) e di estendere la partecipazione a 16enni, anche stranieri (“un bella opportunità per mettersi al servizio della città”). La consigliera ha quindi parlato dei Quartieri come “luoghi da politicizzare il meno possibile” e dove vivere esperienze di condivisione anche nell’ambito della sicurezza.

Ricordando il contributo fornito da Modena civica alla compilazione del nuovo Regolamento, Katia Parisi ha sottolineato il valore “della partecipazione ‘dal basso’” da parte della comunità e ha annunciato che “solleciteremo fin da subito, dando piena collaborazione, l’assessorato ai Quartieri a promuovere forme di partecipazione all’interno dei Quartiere”. L’obiettivo è “far percepire ai consiglieri e presidenti di Quartiere, ma soprattutto ai cittadini, che con l’applicazione del nuovo Regolamento cambia l’approccio di coinvolgimento degli stessi alla vita amministrativa e politica della città”.

Per Sinistra per Modena, Vincenzo Walter Stella si è detto “moderatamente soddisfatto, poiché il documento, pur rappresentando un passo in avanti, non risolve un elemento fondamentale del concetto di democrazia partecipata: l’elezione diretta dei Consigli di Quartiere da parte dei cittadini”. Il consigliere ha parlato di “numerose sperimentazioni al riguardo in Italia, che permettono di restituire alle persone il ‘potere’ di partecipare direttamente alla costituzione dei Consigli di Quartiere. A Modena, invece, non si è voluto nemmeno provare ad approfondire il tema, che avrebbe contribuito a raggiungere la visione di una città più partecipata”. Marco Cugusi si è detto “non convinto di questo Regolamento, che vede uno scarso investimento sul fronte della partecipazione e un basso valore politico”. Per il consigliere occorreva puntare “sull’elezione diretta dei consiglieri di Quartiere, come hanno fatto altri Comuni”, applicando, per la scelta dall’Albo dei potenziali consiglieri, “la modalità del sorteggio anziché continuare a far decidere sempre alle formazioni politiche”. I Quartieri rappresentano “antenne sul territorio – ha affermato – e quindi l’Amministrazione comunale dovrebbe coinvolgerli maggiormente nelle scelte, soprattutto nell’ambito dei grandi progetti di rigenerazione del territorio”.

Piergiulio Giacobazzi (Forza Italia), annunciando innanzi tutto “il non voto per la questione legata alla richiesta di sospensiva della delibera”, ha espresso perplessità sulla possibilità concessa ai 16enni di iscriversi all’Albo da cui vengono scelti i consiglieri dei Quartieri. “Seppur utile per far avvicinare i giovani alla politica – ha spiegato – la scelta di estendere l’elettorato passivo ai 16enni rappresenta un errore giuridico. Si potrebbe verificare, infatti, il rischio di una disparità di applicazione della Legge Severino che a oggi regola la candidabilità o meno delle persone in Italia”.

Per Giovanni Bertoldi (Lega Modena), “pur rendendoci conto della necessaria riforma dei Quartieri, ridotti a un ruolo marginale, ribadiamo contrarietà sia alla destituzione, da parte del sindaco, dell’assessora Lucà Morandi sia alla nomina di Sagliano: una decisione frutto di un mero calcolo politico e che, anche a causa di dubbi sulla sua liceità, ci ha spinto a chiedere” la sospensiva. E in merito al Regolamento, il giudizio di Bertoldi “è negativo su alcuni punti, tra cui l’istituzione di un Albo dei potenziali consiglieri, cioè un ulteriore ‘impiccio’ burocratico; la modalità del sorteggio per la cooptazione degli osservatori senza diritto di voto; l’abbassamento del limite di età a 16 anni; la non indispensabilità del requisito di cittadinanza italiana per entrare a far parte del consesso di Quartiere”.

Per Giovanni Silingardi (M5s) il Regolamento necessita di un completamento: “Se la finalità è costruire un modello di partecipazione efficace, manca ancora qualche pezzo”. Il consigliere ha specificato, poi, che occorre ulteriormente “rafforzare” e rendere “sostanza” la partecipazione dei cittadini. Silingardi ha accolto positivamente la possibilità di favorire, tramite sorteggio, la partecipazione ai Consigli di quartiere anche a cittadini iscritti volontariamente nell’Albo apposito; e ha espresso apprezzamento per il coinvolgimento dei 16enni (“diventano protagonisti delle decisioni”) e per l’istituzione dell’Osservatorio per le sicurezze e la qualità del vivere (“un presidio di controllo anche in territori periferici”).

Intervenendo innanzi tutto sulla richiesta di sospensione della delibera, per Elisa Rossini (Fratelli d’Italia) “l’assenza di trasparenza verso il Consiglio comunale sulla sostituzione di un’assessora rappresenta una violazione dei nostri diritti”. Ricordando poi “le criticità nel percorso che ha portato alla compilazione del documento e più in generale la scarsa attenzione alle proposte dei gruppi di minoranza”, la consigliera è entrata nel merito sul fronte dell’allargamento della partecipazione ai 16enni. “Concedere già a quell’età la possibilità di accedere ai Consigli di Quartiere non corrisponde obbligatoriamente a far acquisire consapevolezza: per i giovani sono necessari anche percorsi di responsabilizzazione che hanno un obiettivo”, come può essere appunto quello di impegnarsi per poter entrare nelle assemblee territoriali.