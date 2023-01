Lega, Guglielmo Golinelli è il nuovo Segretario provinciale

Nominato il Segretario provinciale della Lega: sarà Guglielmo Golinelli. “Ripartiamo dai territori, nel nostro caso da quello modenese, per essere con i cittadini, al loro fianco di fronte a tutte quelle questioni e problemi che faticano ad ottenere risposte concrete e certe e con loro per trovare le soluzioni migliori”, esprime così soddisfazione il segretario di Lega Modena Caterina Bedostri.

“Golinelli – continua Bedostri - porta al movimento modenese la sua esperienza di attivista di lungo corso oltre a quella di ex parlamentare della passata legislatura. La sua nomina è un risultato che trova il nostro sostegno nei termini di un impegno maggiore su quelli che sono i problemi della città e per venire incontro alle esigenze dei cittadini.”

Con lei anche Mario Mirabelli tra i nuovi ad entrare nel direttivo del partito. “Con rinnovato entusiasmo, ribadiamo il fatto di essere al fianco di tutti i cittadini, perché noi per primi siamo cittadini. Si rinnova e fortifica in questo modo il nostro impegno su sicurezza, viabilità, gestione dei rifiuti e questione del porta a porta, urbanizzazione, tasse. Auguriamo al neo segretario Golinelli, complimentandoci con lui buon lavoro, certi del suo impegno. Mentre potrà contare sul nostro sostegno sia per creare coinvolgimento e partecipazione e soprattutto per raggiungere gli obiettivi prefissati ed affrontare le sfide di oggi e quelle del prossimo futuro.”

Da ultimo, Caterina Bedostri intende esprimere il proprio sentito ringraziamento anche e soprattutto a nome degli iscritti a Davide Romani, il commissario uscente del partito, per l'impegno profuso nel corso degli ultimi due anni. Anni non facili anche perché condizionati dalle criticità indotte della pandemia.