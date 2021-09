Offese e minacce a dirigente scolastica modenese. Cisl:" Assurdo linciaggio verso chi fa rispettare le norme"

"Mentre la scuola cerca faticosamente di riorganizzarsi, in un contesto non ancora stabile per gli annosi problemi che la caratterizzano, assistiamo a un grave e assurdo linciaggio verbale nei confronti di chi deve far rispettare le leggi dello Stato".

Lo afferma la segretaria generale della Cisl Scuola Emilia Centrale Antonietta Cozzo esprimendo piena solidarietà alla dirigente scolastica dell’Istituto comprensivo 6 di Modena, fatta oggetto di pesanti insulti e minacce sui social.