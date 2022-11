Questura di Modena in 'fascia A', iter ormai concluso: "A breve il decreto"

La "promozione" per la Questura di Modena sembra ormai cosa fatta. A riferirlo sono il segretario del Sindacato Siulp di Modena, Roberto Butelli, e la parlamentare pentastellata Stefania Ascari. Ieri, infatti, i due hanno incontrato il prefetto Maria Teresa Sempreviva, Capo di Gabinetto del Ministro dell’Interno Matteo Piantedosi.

Il punto principale dell’incontro è stato proprio il passaggio di fascia per la Questura di Modena, annunciato in tempi non sospetti proprio dal Siulp, che prevede l’incremento di risorse umane e di mezzi. "Il colloquio con il prefetto Sempreviva ha positivamente cristallizzato la situazione, rafforzando in maniera decisa ciò che come Siulp sosteniamo da almeno sette anni e cioè che una provincia come quella di Modena necessita di un’attenzione diversa rispetto a quella posta sino a poco più di un anno fa", spiega il Siulp

"Il Prefetto Sempreviva ha quindi confermato quello che il Capo della Polizia ci aveva anticipato a settembre 2021 circa il passaggio di fascia: il lungo e complesso iter burocratico è quasi giunto al termine, per cui entro breve tempo dovrebbe vedere la luce il decreto che sancirà in modo definitivo la cosiddetta promozione".

Un'ottima notizia, dunque, dopo anni di dibattiti e sollecitazioni, in quello che si è rivelato un procedimento tutt'altro che snello. In attesa dell'ufficialità, comunque, la Polizia modenese può già contare su un aumento di organico. Il sindacato dei poliziotti illustra i dati: "Registriamo il saldo positivo che, per il solo 2022, è di +37 poliziotti: + 10 nel mese di febbraio, + 15 nel mese di giugno e un altro + 12 nel prossimo mese di dicembre. Il prefetto Sempreviva ha confermato il trend incrementale anche per il 2023, che sarà effettuato secondo i criteri che saranno utilizzati anche per le assegnazioni di agenti del prossimo dicembre e cioè l'andamento generale delle ripartizioni effettuate negli anni precedenti e l'incidenza percentuale del ruolo agenti e assistenti nei singoli comparti, sia come forza organica che effettiva, rispetto alla consistenza complessiva del ruolo in parola".

La deputata grillina Stefania Ascari aggiunge poi altri temi affrontati nel colloquio con il capo di Gabinetto: "Ho sollevato il problema degli indennizzi ancora troppo bassi alle vittime di violenza di genere e l’assenza di un osservatorio nazionale sul monitoraggio delle sette, tra le prime cause di allontanamento delle persone dalle proprie famiglie. Ho ricevuto poi rassicurazioni sulla prossima elevazione a fascia A della questura di Modena, sull'incremento dell’organico in tutti i ruoli al fine di rafforzare la sicurezza nel territorio modenese e su soluzioni relative all'imminente scadenza dei contratti dei lavoratori assunti in ausilio degli uffici immigrazione delle questure e delle prefetture".

"Infine – continua Ascari - ho esposto la necessità di prorogare il protocollo di intesa che finanzia il progetto "liberidiscegliere" grazie a cui molti minori delle famiglie di ‘ndrangheta si sono affrancati dal contesto malavitoso e hanno iniziato sotto protezione un percorso di vita alternativa. È importante inoltre estendere il progetto su tutto il territorio nazionale con l'approvazione della relativa proposta di legge a mia prima firma".