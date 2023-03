Nuovo ingresso in Giunta a Castelfranco, a Omar Giovanardi i Lavori Pubblici

Nuovo assetto per la Giunta di Castelfranco Emilia, a seguito delle dimissioni di Matteo Silvestri: infatti, da giovedì 2 marzo, Omar Giovanardi entra a far parte della squadra.

Giovanardi ha svolto la propria professione come geometra nel settore dell’edilizia, sia come tecnico che come progettista; attivo da sempre nel campo del volontariato, da undici anni è presidente dell’Associazione F.C. Spilamberto ‘96 A.s.d.

Il nuovo Assessore assume le deleghe ai Lavori pubblici, Manutenzione e Decoro Urbano, Rigenerazione Aree e Piano Estrattivo, Viabilità e Mobilità sostenibile.

“Ringrazio il Sindaco per la fiducia riposta e per le deleghe che mi ha assegnato” dichiara Omar Giovanardi, che spiega: “il mio ingresso in Giunta è da ricercare nella volontà di collaborare al governo della mia città e a proseguire nel suo sviluppo, perché sia sempre più ecosostenibile e moderna. Mi impegnerò per ricercare una collaborazione fattiva con le associazioni del territorio e coi cittadini.”

Il nuovo ingresso è anche occasione per una parziale modifica delle deleghe della Giunta: il Sindaco Giovanni Gargano, infatti, oltre a cedere la Rigenerazione Aree e Piano Estrattivo a Giovanardi, cede a Leonardo Pastore la delega al Bilancio, trattenendo Sicurezza Urbana e Legalità, Protezione Civile, Urbanistica, Ciclo integrato dei Rifiuti e Unione del Sorbara.

Leonardo Pastore, quindi, oltre al Bilancio, mantiene le deleghe a Sport, Comunicazione, Cultura, Politiche partecipative, Innovazione tecnologica e Transizione digitale; la delega allo Sportello Unico Attività Produttive passa da Pastore a Silvia Cantoni, mentre le Politiche agricole, sono assegnate a Sarah Testoni.

Ricapitolando, quindi, Silvia Cantoni si occuperà di Castelfranco Città Policentrica e Frazioni, Centro Commerciale Naturale, Sportello Unico Attività Produttive e Commercio, Promozione del Territorio, CFE52, Volontariato, Turismo; Sarah Testoni, che ricordiamo è entrata in Giunta lo scorso autunno, presidia Politiche Giovanili, Transizione Ambientale ed Energetica, Benessere e Tutela Animale, Politiche agricole, Fundraising ed Europa.

Ancora, per Remo Mezzetti alle deleghe a Villa Sorra, Patrimonio e programmazione degli investimenti, P.N.R.R. (Piano Nazionale di Ripresa di Resilienza), si aggiungono Organizzazione e Politiche del Personale.

Restano invariate le deleghe di Rita Barbieri: Scuola e Politiche Educative, Conciliazione Vita e Lavoro, Politiche di genere, Memoria, Gemellaggi e Patti d’Amicizia, Politiche per l’inclusione e la Pace.

Infine, la Vicesindaco Nadia Caselgrandi, che aveva la delega a Mobilità sostenibile adesso passata a Giovanardi, assume gli Affari Generali e Rapporti con il Consiglio Comunale, deleghe che si aggiungono a Welfare, Politiche per la Casa e Lavoro, deleghe che presidia da inizio mandato.

“Ringrazio Omar per aver accettato questa sfida, nell’ultimo anno del mandato elettorale, che ci vedrà impegnati nel avviare importanti opere pubbliche sul territorio e concludere il lavoro fatto in questi ormai quattro anni.” Commenta il Sindaco Giovanni Gargano “La sua competenza nel campo tecnico ci consentirà anche di presidiare al meglio la manutenzione della città e del patrimonio pubblico, che non beneficiando di contributi e finanziamenti esterni, necessitano di un lavoro continuo per reperire risorse dal Bilancio comunale e di un costante ascolto della comunità, per poter rispondere alle richieste e sollecitazioni.” Il Sindaco, infine, conclude con un ringraziamento alla sua Giunta “con la disponibilità ad assumere nuove deleghe ormai quasi alla fine del mandato, gli assessori di Castelfranco Emilia hanno dimostrato ancora una volta la propria generosità, spirito di squadra e voglia di fare, nell’interesse della propria comunità. Auguro, ancora una volta, a tutti noi, buon lavoro!”