Ospedale Mirandola. Costi. Maletti e Sabbatini: "Bene avanzamento lavori, ora serve un progetto edilizio complessivo"

“Procedono i lavori della nuova area dell’Ospedale Santa Maria Bianca di Mirandola nei reparti di Medicina d’Urgenza e alla Semintensiva. Viene riportato il dato sui posti letto (130 di cui 6 a ciclo diurno), la piena funzionalità del reparto dialisi e la conferma del pronto soccorso nella nuova riorganizzazione dell'Emergenza/Urgenza. Importante anche il completamento della Casa della Salute che a breve sarà pronta e che dovrà portare ad una più funzionale organizzazione dei servizi territoriali . ‘

Queste le principali informazioni emerse dalla risposta che l’Assessorato alle Politiche della Salute della Regione ha fornito in forma scritta, in seguito ad un’ interrogazione, ai Consiglieri Palma Costi. Francesca Maletti e Luca Sabbatini

‘Di questa risposta ci dichiariamo solo parzialmente soddisfatte – spiegano i consiglieri regionali Costi, Maletti e Sabbatini – Gli investimenti programmati sull’Ospedale di Mirandola stanno procedendo con tempi pienamente coerenti e questo dimostra l’attenzione per il rafforzamento dell’Ospedale. Non comprendiamo però la mancanza di un progetto edilizio complessivo ed organico che permetta a tutti , anche ai non addetti ai lavori, di comprendere l’utilizzo di tutti gli spazi, i percorsi e le relazioni tra le diverse funzioni. Senza questo è difficile lavorare per chi deve fare programmazione e anche controllar . Inoltre non si fa alcun cenno ai posti letto di cardiologia, temporaneamente trasferiti a Carpi. Un modo di operare che genera sfiducia tra cittadini ed operatori e che rischia di vanificare il grande lavoro che si è fatto e si sta facendo per rafforzare il ruolo del Santa Maria Bianca. Così come sulla sospensione del Punto Nascita, dove attendiamo la risposta del Governo che auspichiamo positiva. Siamo consapevoli di un quadro nazionale disastroso, dove il Governo ha già annunciato che non metterà nella prossima finanziaria i 4 miliardi di euro richiesti dalle Regioni e dallo stesso Ministro della Sanità, indispensabili per le maggiori spese Covid ma soprattutto per avere il personale sanitario necessario. Ma proprio per la difficoltà in cui versa tutta la sanità pubblica- commentano i tre Consiglieri Regionali modenesi - è necessario valorizzare il grande sforzo di investimenti che l’Asl di Modena sta facendo sull’Ospedale in accordo con i Sindaci, che va reso pubblico e deve essere comprensibile a chiunque e che quindi necessita di un progetto edilizio unitario come più volte richiesto e che contempli anche quanto tolto in via temporanea.“