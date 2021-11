Patti territoriali dell'appennino modenese, esce il bando del Ministero dello sviluppo economico

La Provincia di Modena di candida al bando indetto dal Ministero dello sviluppo economico per l'erogazione di contributi per 10 milioni di euro da destinare alla realizzazione di investimenti imprenditoriali e infrastrutturali nel territorio dell'appennino modenese.

Il bando, pubblicato lo scorso luglio, verrà presentato mercoledì 17 novembre in un webinar rivolto a soggetti pubblici e privati, che potranno poi presentare alla Provincia a partire dal prossimo 29 novembre e fino al 6 dicembre 2021, gli interventi che verranno raccolti e inseriti nel progetto pilota che verrà candidato al contributo ministeriale.

Per il presidente della Provincia Gian Domenico Tomei «si tratta di una grande opportunità per il nostro territorio, che vogliamo cogliere per migliorare le condizioni infrastrutturali della nostra montagna. I patti territoriali, nei primi anni 2000, hanno dato un impulso determinante allo sviluppo dell'appennino, ora con questo nuovo bando, abbiamo l'occasione per dare un nuovo slancio a quei comuni e quelle realtà che hanno necessità di implementare il loro tessuto imprenditoriale e infrastrutturale».

La Provincia potrà contare anche sul supporto della Fondazione di Modena e della Camera di commercio nelle fasi di raccolta delle proposte d'intervento da parte di pubblici e privati, di elaborazione del progetto pilota e della candidatura, il prossimo febbraio, del progetto al ministero dello Sviluppo economico.

«Abbiamo già avviato una serie di incontri informali con amministratori e associazioni di categoria, ma è nostra intenzione - conclude Tomei - dare la più ampia diffusione al bando, sia attraverso la pubblicazione sul sito internet che con incontri pubblici, in modo tale da dare la massima visibilità possibile a questa opportunità di investimento».

Sono complessivamente 18 i Comuni interessati dal bando, in particolare Fanano, Fiumalbo, Frassinoro, Guiglia, Lama Mocogno, Marano sul Panaro, Montecreto, Montefiorino, Montese, Palagano, Pavullo nel Frignano, Pievepelago, Polinago, Prignano sulla Secchia, Riolunato, Serramazzoni, Sestola e Zocca. Inoltre gli interventi imprenditoriali da parte dei soggetti privati, dovranno essere realizzati in un’unità produttiva localizzata all'interno di quest'area territoriale.

Il bando emanato dal Ministero, mette a disposizione degli enti locali un contributo residuo dei primi patti territoriali, che negli anni 2000 assegnarono alla Provincia di Modena oltre 21 milioni di euro per la realizzazione di numerosi interventi, tra cui l'adeguamento della strada comunale Malandrone-Pratolino a Pavullo, i lavori di sistemazione e consolidamento della strada comunale Fondovalle Dolo nei Comuni di Montefiorino e Frassinoro e la posa della fibra ottica per migliorare l’accesso internet nei comuni di Marano, Guiglia, Zocca e Montese.