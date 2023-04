Arrivo di nuovi migranti, Pd: "Il governo smetta di utilizzarli per generare tensioni"

"Le scelte del governo in tema di accoglienza e sicurezza, non condivise e senza alcun preavviso, lasciano davvero sconcertati”: non usa mezzi termini il segretario provinciale del Partito Democratico di Modena, Roberto Solomita, commentando le notizie che vedono arrivare nuovi profughi sul territorio, senza che questi invii siano comunicati con un tempo congruo secondo il segretario dem per poter gestire l'accoglienza sul territorio

“È una situazione paradossale – continua Solomita – perché questo si è presentato agli italiani come il governo della sicurezza. Ma quale sicurezza può mai generarsi da una gestione dell’accoglienza dei migranti che non viene condivisa con i sindaci e i territori, che passa sopra alla testa di chi conosce la situazione locale, e dovrebbe invece essere coinvolto per far sì che non si generino situazioni problematiche e potenzialmente esplosive?"

Per il segretario dem la sicurezza si crea "soltanto con il lavoro di squadra, nell’interesse di tutti: coniugando umanità, integrazione e ordine pubblico. Questa modalità, invece, non solo è irrispettosa, ma anche inefficace, mentre l’obiettivo di questo governo dovrebbe essere quello di trovare soluzioni, non di aumentare i problemi”.

E dunque, conclude Solomita: “Il modello di accoglienza diffusa che favorisce una corretta gestione è messo in crisi dalla difficoltà di reperimento di alloggi per l’affitto e dai tagli alle risorse destinate all’accoglienza che fanno andare deserti i bandi e acuiscono l’emergenza. Se il governo degli annunci e delle promesse manca di concretezza, siamo noi amministratori, che con la realtà dobbiamo confrontarci ogni giorno, a chiedere un rinsavimento: la gestione del fenomeno migratorio è complessa per tutti, ma è proprio per il bene di tutti che serve serietà. Il governo impari a collaborare con i sindaci e smetta di prendere decisioni che passano sulle loro teste.”