Abbandoni di rifiuti in città, il Pd teme "atti di sabotaggio" contro il nuovo sistema

"Chiaramente la nostra attenzione su quanto Hera stia facendo in termini di raccolta rifiuti e di gestione delle novità del porta a porta rimane altissima, così come continueremo a spronare il Comune a fare tutto ciò che è in suo potere per migliorare sempre più la situazione, e sembra che l'amministrazione ci stia ascoltando riguardo ad esempio gli spazzini di quartiere".

Lo evidenzia il gruppo consiliare del Partito Democratico di Modena, intervenendo nell'accesso dibattito che attraversa la città dopo l'introduzione del nuovo sistema di raccolta differenziata mista. I dem lo fanno questa volta rivolgendosi in particolare ai recenti casi di abbandoni di grandi quantità di rifiuti speciali chiaramente ad opera di aziende.

"È del tutto inammissibile che si verifichino, ancora, gesti di totale e inqualificabile inciviltà, come quelli accaduti nella notte tra 31 maggio e 1 giugno, quando rifiuti edili anche di una certa pericolosità sono stati abbandonati a Saliceta. Un atto di vandalismo che non solo danneggia non poco l'ambiente ma offende tutti quei cittadini che diligentemente rispettano le regole e si impegnano nel nuovo sistema di raccolta."

"Sebbene questi inaccettabili episodi avvenivano anche in passato -prosegue il gruppo- non vorremmo che oggi ci fosse anche un tentativo di sabotaggio del sistema. Certo, ci sono elementi da migliorare e siamo sicuri che le parti interessate si stiano tutte muovendo in questo senso, ma senza un senso di responsabilità e una minima educazione civica da parte di cittadini e imprenditori non andremo da nessuna parte".

"Quindi - concludono dal Pd - per tutelare la legalità e l'impegno quotidiano della stragrande maggioranza dei modenesi auspichiamo che la PM possa i lndividuare i colpevoli e irrogare la giusta sanzione".