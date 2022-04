Elezioni Bomporto, Tania Meschiari è il candidato unitario del centrosinistra

Il centrosinistra ha identificato il candidato sindaco per il Comune di Bomporto, di nuovo al voto dopo le dimissioni anticipate di Angelo Giovannini. La figura di Tania Meschiari è il frutto di un lavoro unitario delle forze di coalizione, allargato alla società civile che, con la collaborazione dell’ex sindaco Alberto Borghi, ha visto nelle settimane scorse un lavoro di condivisione con il territorio.

Dopo la conclusione prematura della legislatura di Angelo Giovannini il centrosinistra di Bomporto compatto e in modo unitario vuole presentarsi ai cittadini con una proposta forte, attraverso la candidata a sindaco Tania Meschiari, e Ilaria Malavasi come vicesindaco, due donne che hanno dimostrato nella loro esperienza amministrativa grande professionalità e passione in ambiti differenti che toccano i punti più importanti della vita di un territorio: scuola, sociale, volontariato, promozione del territorio.

“Negli anni si è fatto tanto per dotare il territorio di nuove strutture e diverse sono in fase di avvio o completamento – afferma la candidata Tania Meschiari -, ora con la squadra che mi affiancherà dovremo concentrarci sulle persone, sui loro bisogni e sulla necessità di tornare a ricreare rapporti dopo le restrizioni che ci hanno allontanato. Abbiamo un foglio bianco e vorremmo riscriverlo insieme.”

"Il progetto che vede Tania candidata a sindaco e Ilaria al suo fianco, si arricchisce anche del contributo di Alberto Borghi, che ha accettato la richiesta di inserire il proprio nome e quindi la sua esperienza nella lista dei candidati al Consiglio comunale per la lista civica di centrosinistra ‘Bomporto, Solara, Sorbara Insieme’. Il percorso di progettazione continuerà nei prossimi giorni sino alla definizione del programma definitivo, che vedrà fra i punti principali un grande cantiere di partecipazione e coinvolgimento della cittadinanza, per costruire un progetto identitario del territorio che vorremmo prevedesse incontri diffusi sulle tre frazioni, fra i quartieri, nei parchi e nei luoghi di aggregazione, dove vorremmo portare la giunta per momenti di ascolto e confronto. Bomporto, la sua gente, le sue imprese, le sue eccellenze enogastronomiche, il suo volontariato sono l’ossatura portante del territorio sulla quale poi costruire i servizi, e le opportunità per portare Bomporto oltre i suoi confini, per riscoprirsi ‘porto, crocevia di uomini, passioni ed esperienze’", spiega il Pd.