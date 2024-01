Conferenza filorussa in una sala civica di Modena, il PD chiede di verificare il regolamento

"Nelle ultime ore abbiamo appreso dai social network e dalla stampa locale dell’iniziativa sulla ricostruzione di Mariupol, promossa dall’associazione culturale Russia Emilia-Romagna per il 20 gennaio, e a cui hanno aderito numerose realtà tra cui spiccano associazioni, come è ben noto, filo-Putin. Le parole utilizzate dagli organizzatori di questa iniziativa continuano ad alimentare corbellerie e menzogne su una presunta guerra imperialista degli Stati Uniti e della Nato, corredate da ricostruzioni fantasiose sui fatti di Maidan del 2014".

Così in una nota Federica Venturelli e Federica Di Padova, rispettivamente Segretaria cittadina e Responsabile Formazione del Partito Democratico di Modena in merito alla polemica sorta intorno alla conferenza dell'Associazione Russia Emilia-Romagna in programma in nella sala comunale di via Viterbo.

"La realtà è sotto gli occhi di tutti: la Russia ha aperto le ostilità con l’Ucraina nel 2014 e l’invasione iniziata nel 2022 è solo il drammatico epilogo di un progetto politico e militare molto chiaro diretto dal Cremlino negli ultimi anni. Il Partito Democratico della città condanna fermamente queste parole e si schiera, ancora una volta, dalla parte di uno stato aggredito e accanto ai profughi costretti a lasciare, a causa della guerra, la loro casa e le loro vite. Chiediamo che la voce dell’Unione Europea continui a essere compatta nel condannare l’invasione e l’apertura delle ostilità da parte di Putin e che provi, ancora una volta, a essere forza di mediazione per la cessazione delle ostilità ma anche per garantire all’Ucraina la sua integrità territoriale, ovvero una pace giusta e duratura", sottolineano le esponenti Dem.

Il Pd chiede quindi che si facciano le "dovute verifiche rispetto alla compatibilità della concessione della sala con le norme stesse dell’Amministrazione la cui posizione a difesa dell’Ucraina è chiara e coerente e l’impegno per le iniziative a favore della pace e dell'accoglienza insieme alle associazioni del territorio è costante e d'esempio".

Una posizione già espressa su Twitter dal sindaco Gian Carlo Muzzarelli, il quale ha tenuto a precisare come l'Amministrazione sia estranea alla conferenza: "Verificheró se la messa a disposizione della sala ha seguito procedure e principi del regolamento comunale. Non é un convegno comunale, non ci sono patrocini o contributi. La posizione di Modena a sostegno dell’Ucraina non é mai stata in discussione", ha commentato il primo cittadino.