Omicidio al Novi Sad, il centrosinistra: "Manca strategia per l'accoglienza"

"Ai sensi del nostro cordoglio uniamo la preoccupazione per una situazione che sta diventando insostenibile anche a fronte di scelte discutibili da parte del governo che assegna a città come Modena l'accoglienza dei minori non accompagnati e di immigrati senza una strategia di inclusione sociale ed anche lavorativa unitamente a risorse straordinarie finalizzate anche a garantire la sicurezza urbana e la legalità".

Così i parlamentari del centrosinistra modenese Stefano Vaccari, Maria Cecilia Guerra ed Enza Rando sul tragico fatto di sangue che ha macchiato ieri la città di Modena con il decesso di un 16enne pakistano in seguito ad una rissa con coltello.

Gli esponenti del Partito Democratico attaccano: "Prevenire il fatto che gli ospiti stranieri non entrino in contatto con la criminalità organizzata è la prima misura da adottare rafforzando ulteriormente le forze di polizia a disposizione. Il ministro Piantedosi si gira invece dall'altra parte ed attua la politica dello scaricabarile".

"Modena e le altre città non possono essere lasciate sole a garantire la pur giusta istanza di solidarietà che un Paese civile deve sempre garantire ma se le persone vengono lasciate sole si sa bene dove sfocia la marginalità. Serve che il governo assuma un ruolo di indirizzo e di corresponsabilità e vada oltre un atteggiamento di routine che non risolve i problemi. Se il ministro Piantedosi non affronta con urgenza queste criticità si rischia l'esplosione di conflitti sociali. A meno che non si voglia proprio questo per ragioni di propaganda - concludono - Ci auguriamo di no, lo incalzeremo perché ciò non avvenga e interrogheremo per chiedergli di riferire in Parlamento.