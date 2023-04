Il Pd rilancia dopo il polo Conad: "Per l'ex Pro Latte un percorso partecipativo"

Dopo l'approvazione in Consiglio Comunale della delibera riguardante il Polo Conad, si apre ora la questione della riqualificazione dell'are aex Pro Latte, attigua a quella del polo logistico. Un percorso di definizione del progetto urbanistico che si preannuncia - anzi, di fatto è già - al centro di forti contrapposizioni.

Lo sa bene il Partito Democratico, unica forza politica a sostenere con il proprio voto la variante urbanistica sul polo Conad e alle prese con una serie di conflittualità in seno ad un quartiere dove la sinistra è stata storicamente molto attiva e presente.

Il capogruppo Antonio Carpentieri e il responsabile urbanistica e ambiente del Pd Modena Diego Lenzini guardano infatti oltre il voto di ieri in Consiglio Comunale: "Esprimiamo soddisfazione per la conclusione del percorso relativo al Polo Conad. Il Partito Democratico ha coerentemente portato avanti la propria posizione, approvando e sostenendo le modifiche apportate in meglio rispetto al progetto iniziale. Ci preme, in questo senso, sottolineare la costante presenza sul territorio del nostro partito, sempre volta all'ascolto".

A proposito di ascolto, i democratici guardano già alla prossima tappa, quella dell'ex ProLatte che sarà oggetto dell'accordo di programma CpC-Comune e sul quale dovrebbe sorgere la nuova moschea. "L'elemento chiave deve essere una fruibilità urbanistica totale, assieme all'attenzione per il verde - spiegano Carpentieri e Lenzini - Il quadrante ha infatti un'occasione unica di trasformazione da un sito industriale a un'area aperta e fruibile, con verde e servizi e sostenibile in primis per i residenti".