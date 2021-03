Amazon Spilamberto, il Pd rimprovera il sindaco: "Caro Umberto sei il sindaco, non il portavoce di Amazon"

Il segretario provinciale Pd Davide Fava definisce "gravi" le affermazioni del sindaco di Spilamberto Umberto Costantini sul tema dell’insediamento di Amazon e della lotta al lavoro precario. “Conosco la propensione di Umberto Costantini ai facili entusiasmi, ma con Amazon sta esagerando. Nessuno mette in dubbio che cogliere l’opportunità di insediare una grande azienda sul territorio del comune di Spilamberto sia stato un atto sensato come sensato è l’impegno di tutti i sindaci dell’Unione Terre di Castelli, del presidente della Provincia e del sindaco di Modena per gestire i carichi urbanistici che un insediamento del genere determina. Una grande azienda decide di insediare un impianto produttivo in un’area perché quell’area offre dei vantaggi che possono essere di infrastrutture, di contesto (altre aziende, infrastrutture sociali ed ambientali), di competenze (università, centri di ricerca, personale ad alta specializzazione)…. Da noi queste caratteristiche esistono tutte e come forza politica non possiamo che andarne orgogliosi".

"Da noi questi vantaggi devono avere però una contropartita - sottolinea Fava - pagare in maniera adeguata e garantire tutte le tutele al personale è la prima e principale. Chiunque militi nel Pd questo concetto deve averlo chiaro! Ed in particolare chi amministra il territorio su cui l’azienda si insedia. Caro Umberto, se ritieni, da sindaco, di dover vestire i panni del difensore d’ufficio di Amazon e non sentirti partecipe delle rivendicazioni della società fragile, quella che lotta per diritti che da noi devono essere patrimonio di tutti, probabilmente non hai nemmeno molto chiaro come tu possa poi operare per rendere il tuo territorio competitivo e attrattivo anche per quelle aziende che possono scegliere dove insediarsi".

Da qui la tirata di orecchi al sindaco spilambertese: "Se necessiti d’informazioni su cosa intende il Partito democratico sul tema delle cooperative spurie parla con Palma Costi che da assessore e con Luca Sabatini che da presidente della Commissione o con Stefano Vaccari e Davide Baruffi che da parlamentari hanno lavorato per costruire le norme di contrasto alle false coop. O parla ancora con l’ex sindaco di Castelnuovo Bruzzi e con l’attuale sindaco Paradisi, come con gli altri primi cittadini dell’Unione, o ancora parla con me che da responsabile Economia con la responsabile Lavoro Stefania Gasparini con il pieno avallo e supporto della segretaria Pd Lucia Bursi, abbiamo affrontato il tema supportando il coinvolgimento dell’intera filiera istituzionale".

Fava replica anche alla stoccata di Costantini circa un finanziamento in qualche modo più etico da parte delle aziende verso lo stesso partito Democratico: "Come si finanzia il Partito democratico di Modena è sotto gli occhi di tutti. Se poi ti nasce il sospetto che il partito in cui militi e con il sostegno del quale eserciti il ruolo di sindaco si possa finanziare in modo inopportuno o possa aver perso la radice dei valori fondanti come la tutela del lavoro e che non si riesca a trovare dentro gli organismi e nella normale interazione con la classe dirigente la risposta, e che il tema debba essere affrontato con affermazioni sensazionalistiche a mezzo stampo, sii coerente, fatti un esame di coscienza e chiediti se sussistano ancora le ragioni della tua permanenza nella comunità del Partito democratico”.