PD di Castelnuovo Rangone: Lauro Fontanesi eletto nuovo segretario

Martedì 2 aprile si è svolto il congresso del Circolo del Partito Democratico di Castelnuovo Rangone per l'elezione del nuovo segretario e del nuovo direttivo della sezione.

Lauro Fontanesi è stato eletto nuovo segretario dagli iscritti locali, candidato unico per la guida del circolo di Castelnuovo, prendendo così le consegne dalla scorsa segretaria Roberta Verdelli, a cui va il sincero ringraziamento per l’importante lavoro svolto fin qui.

"Ho accettato questo incarico - spiega Lauro Fontanesi - animato dal senso di responsabilità e riconoscenza nei confronti della comunità politica alla quale appartengo, e che mi ha sempre sostenuto e accolto in questi anni. Unendomi ai ringraziamenti a Roberta Verdelli per il grande lavoro svolto sin qui, voglio continuare a lavorare, insieme alla nuova segreteria e al nuovo direttivo, per fare in modo che nel nostro comune, la nostra comunità politica possa diventare uno strumento aperto, inclusivo e attrattivo per chiunque volesse formarsi, costruirsi un pensiero critico sulle tematiche principali che riguardano il proprio territorio e impegnarsi attivamente per prendersi cura del proprio paese e delle persone che lo abitano. Mi sono candidato perché credo fortemente in quei valori che il nostro partito rappresenta e che vive, di democrazia, pace, uguaglianza e tutela dei più deboli, promozione e tutela di diritti, che ancora oggi hanno bisogno di essere difesi e trasmessi alla luce delle urgenti e difficili sfide che il contesto internazionale, nazionale e locale ci presenta. Nonostante le difficoltà della politica odierna, l’obiettivo è quindi quello di riuscire a rendere la nostra sede il più possibile un luogo vivo, ricco di attività e aggregativo di persone che abbiano a cuore il circolo ma anche la comunità castelnovese e montalese, un luogo dove i giovani possano avvicinarsi e appassionarsi alla politica. Il lavoro che ci aspetterà sarà impegnativo e sfidante: la domanda di nuovi servizi da parte della cittadinanza e i nuovi bisogni che sorgeranno imporranno un lavoro sfidante ed impegnativo anche per il nostro partito, che dovrà continuare a non far mancare il proprio ascolto e le proprie proposte per un territorio sempre più attrattivo, sostenibile ed equo."