Visita di Piantedosi, soddisfazione per Fratelli d'Italia. Il Pd critica i tempi

La visita del Ministro Piantedosi in città, svoltasi nel clima tipico della cordialità istituzionale oggi in Prefettura, non spegne la polemica politica che vede contrapposti Pd e Fratelli d'Italia sul tema della sicurezza cittadina.

“Le parole del Ministro non ci sorprendono e, anzi, confermano ciò che sostenevamo in tempi non sospetti, ovvero che questo Governo riserva grande sensibilità al tema sicurezza. 100 agenti in arrivo entro la fine del 2023 e l’innalzamento della fascia della questura in fascia A entro in 2024", commenta Luca Negrini, Presidente cittadino di Fratelli d’Italia:

Il rappresentante della destra cittadina attacca: "Le polemiche propagandistiche e sterili messe in campo dalla sinistra in questi mesi, volte a raccontare che a Roma non ci si occupasse di Modena perché governata da un diverso colore politico, si sciolgono come neve al sole. Il Governo Meloni ha ascoltato le esigenze del territorio dando risposte concrete ai modenesi, risposte mai arrivate dai governi di sinistra tanto elogiati dagli esponenti dell’Amministrazione ma che, in realtà, sui fatti poco o niente hanno prodotto in tanti anni in termini di sostegno per la nostra città per contrastare le attività irregolari presenti in Città. Oggi ancora con più forza invitiamo Muzzarelli a smetterla con il gioco dello scarica barile. Il re è nudo. Il Sindaco si dimetta da assessore alla sicurezza, ne nomini uno valido e capace e chieda scusa per gli attacchi ideologici privi di significato alcuno riservati in questi mesi al Governo Meloni nel tentativo oggi più che mai fallito di nascondersi dietro a un dito”, conclude Negrini.

Ferdinando Pulitanó, Presidente provinciale d Fratelli del partito di Giorgia Meloni, aggiunge: “Siamo particolarmente soddisfatti dell’annuncio fatto dal Ministro dell’Interno Piantedosi circa l’intenzione del Governo di innalzare la Questura di Modena in fascia A, a dimostrazione che quanto Fratelli d’Italia Modena aveva anticipato nei mesi scorsi corrispondeva al vero. Al contrario del passato fatto di annunci e poco altro, la sicurezza dei modenesi viene posta al centro dell’azione del Governo Meloni. Come chiediamo da anni, adesso l’Amministrazione smetta di utilizzare Modena come terreno di scontro politico e faccia veramente la sua parte ed eviti di continuare a percorrere la strada che ha portato Modena ad essere nei primi posti delle classifiche dell’indice di criminalità. E questa situazione ha un responsabile ben chiaro individuabile nel Partito Democratico modenese che per troppo tempo ha taciuto, preferendo non guardare ciò che avveniva in città e riducendo le richieste dei cittadini di avere più sicurezza e meno sacche di degrado a semplici percezioni”, conclude Pulitanó.

Partito Democratico che a sua volta continua sulla propria linea e critica il Governo. Stefano Vaccari, parlamentare modenese del Pd, dichiara: “È nella logica del rinvio che il Ministro Piantedosi assume la necessità di elevazione in una fascia più alta della Questura di Modena con conseguente adeguamento della fascia organica: non ci basta avere ragione, come lo stesso Ministro ha riconosciuto, perché rinviare alla fine del 2024 una decisione che andrebbe presa subito significa non avere contezza delle urgenze che sono evidenti nel territorio comunale. Peraltro il ministro è costretto ad assumere un mezzo impegno, perché sospinto dalle forti pressioni territoriali, insieme alla federazione del Pd di Modena che ho più volte rappresentato anche in Parlamento, e che di contro la destra locale non ha ritenuto mai di sollevare.”

“Anche sulla gestione dei minori stranieri non accompagnati si propongono modalità di accoglienza sperimentali che l’amministrazione di Modena ha già compiuto in autonomia in questi anni, conseguendo risultati importanti. Serve, di contro, stabilità, ma Piantedosi fa parte di una compagine di Governo capace solo di annunci e di bandierine propagandistiche. Gli interessi generali delle comunità arrivano dopo - attacca Vaccari - Piantedosi si liberi di questi vincoli ideologici e guardi al nostro Paese con gli occhi di un Ministro dell’Interno che risponde agli italiani e non agli interessi di parte e degli amici di cordata”.