Pd Maranello, nuova segretaria del Circolo è Loretta Casolari

La sera di venerdì 25 giugno si è svolto il Congresso del Circolo Pd di Maranello, in presenza (all’aperto e con le dovute distanze imposte dai regolamenti). Il garante per lo svolgimento dei lavori e della votazione (avvenuta in forma segreta) è stato Giorgio Bonini coordinatore Pd di Zona. I partecipanti al congresso sono stati circa una quarantina: di cui 31 iscritti, e alcuni rappresentati delle altre forze di centro-sinistra. Loretta Casolari 60 anni, dipendente pubblica presso Liceo Formiggini di Sassuolo, da sempre impegnata sia all’interno del partito che del mondo associativo e di volontariato, è la nuova segretaria. È stata eletta ad unanimità. Succede a Giorgio Gibellini dopo tre anni di mandato.

"L’opportunità che il Pd mette in campo – ha spiegato Loretta Casolari nel corso del suo intervento – è quella di aprire il confronto non solo con le altre forze del centro-sinistra ma con tutta la società civile, organizzata e non. Il nostro circolo deve mettersi a disposizione, aprirsi, provando a mettere in campo una diversa idea di partito e a praticarla. Aprire, unire, cambiare. Serve un partito differente, capace di valorizzare i territori, in costante ascolto dei bisogni delle persone. Con l’obiettivo di "rafforzare il Partito democratico" certo, ma anche di "costruire e consolidare uno schieramento progressista competitivo".