Pd di Pavullo: Pattuzzi lascia il Consiglio comunale al suo posto entra Susan Baraccani

Una nota di Matteo Manni, Segretario del PD di Pavullo nel Frignano:

“Il Partito Democratico di Pavullo nel Frignano ringrazia Graziano Pattuzzi per l’impegno e il lavoro fatto in questi due anni, mettendosi a disposizione come candidato Sindaco prima e come Consigliere Comunale poi. Graziano è e rimane parte fondamentale della nostra comunità politica, e continuerà con la sua esperienza e conoscenza a fare la sua parte nella segreteria del nostro Circolo."

"Questo passaggio per noi rappresenta un tassello fondamentale per il rinnovamento del partito, che dopo le elezioni, e ora con l’ingresso in Consiglio Comunale di Susan Baraccani, conferma la fiducia a una nuova generazione, nell’ottica di lavorare per una nuova proposta che prenda il meglio dell’eredità della stagione passata e lo unisca a nuove energie, idee e passione."

"L’ingresso di Susan Baraccani porterà un nuovo punto di vista in Consiglio Comunale in cui però la linea politica di opposizione all’amministrazione di Venturelli viene confermata: i problemi dei cittadini non vengono risolti, a volte nemmeno ascoltati, e noi intendiamo rappresentarli con Susa, come abbiamo fatto in questo anno e mezzo con Graziano. Siamo comunque sempre aperti al confronto per il bene collettivo della nostra comunità, e ci mettiamo a disposizione di cittadini, aziende e associazioni per rappresentarli, risolvere concretamente i loro problemi e ascoltare le loro proposte, anche mettendoli in contatto con le giunte di Regione e Provincia."

"Si apre, inoltre, una nuova prospettiva per tutto il centrosinistra pavullese, che vogliamo riunire il prima possibile per lavorare insieme con l’obbiettivo di presentarsi alle prossime elezioni con una coalizione unita ma soprattutto con una proposta nuovamente credibile, con protagonisti nuovi e idee per risolvere i problemi e guardare al futuro della città, il cui sviluppo dagli anni ’90 a oggi sta venendo sperperato da questa e dalla passata amministrazione. L’obiettivo del Partito Democratico è di riunire le migliori energie ed esperienze presenti nella società pavullese, le associazioni, i giovani, le realtà politiche, gli imprenditori, il mondo della cultura e della scuola per costruire un futuro migliore per la comunità e il territorio."

"Rinnovando il ringraziamento nei confronti di Graziano, auguriamo a Susan un in bocca al lupo per la sua nuova sfida, che affronteremo tutte e tutti noi del PD insieme, mettendoci al lavoro per Pavullo”.