Riforma del'emergenza/urgenza e dei Pronto Soccorso, Carpi e Mirandola in ansia

La riforma dell'emergenza/urgenza voluta dalla Regione Emilia-Romagna, con l'obiettivo di sgravare i Pronto Soccorso dal peso dei codici di minore gravità, è entrata nella fase di programmazione più stringente sui territori. Ancora non vi sono date certe circa la transizione e l'apertura dei futuri CAU - i Centri Assistenza Urgente che diventeranno punto di riferimento dei cittadini per le problematiche non gravissime - ma l'impatto di questa riforma sta comprensibilmente creando dibattito e preoccupazione. Il modello cambierà, con conseguenze che ad oggi non sono ancora del tutto chiare.

La maggiore ansia si respira in provincia, in particolare nei Pronto Soccorso "secondari" sul cui futuro gravano molte incognite. A Manifestare preoccupazione sono stati gli amministratori locali, in primis il sindaco di Carpi Alberto Bellelli, seguito poi dai colleghi di partito della Bassa, con una mozione del Partito Democratico in Ucman.

"La necessità di intervenire per riformare il modello dell'emergenza-urgenza nasce indubbiamente dall'esigenza di affrontare il problema della pressione ormai insostenibile verso i ’’pronto soccorso’’ che ne mina la stessa apertura a livello nazionale. Come Amministrazione abbiamo più volte affrontato il tema per quanto riguarda il ’’pronto soccorso’’ di Carpi e conveniamo con l'obiettivo che si è data la Regione di mediare l'accesso al ’’pronto soccorso’’ attraverso la valutazione del personale del 118 che consente una presa in carico più corretta e precoce dei pazienti, dirottando i codici a bassa intensità, che ora rappresentano il 66% degli accessi al PS, verso i CAU (Centri Assistenza Urgente) che devono garantire una adeguata copertura territoriale e di orario", ha esordito Bellelli insieme a Tamara Calzolari, Assessora alla Sanità.

"Perché questo modello funzioni, però, bisogna che la rete del 118 riesca ad intervenire con i mezzi adeguati - ammonisce il sindaco dem - Una prima direttrice è quella di rafforzare le competenze delle auto infermieristiche, investendo sulla professionalità degli operatori e delle procedure effettuabili, ma si deve valutare attentamente la copertura del mix delle competenze medico-infermieristiche della rete. Per questo invitiamo a monitorare attentamente le scelte di rimodulazione che verranno effettuate soprattutto per gli effetti che possono produrre nelle aree di confine: per quanto riguarda ad esempio il territorio di Carpi è importante capire anche l'effetto delle scelte che si compiono sulle auto mediche sia nel distretto di Correggio che in quello di Mirandola per la sostenibilità del modello. Pertanto chiediamo massima attenzione sia alle AUSL che alla Regione nel valutare queste implicazioni nel presentare i progetti che sono previsti per le prossime Conferenze territoriali socio sanitarie, consapevoli delle ripercussioni sulla cittadinanza e sulla tenuta della riforma".

La stessa preoccupazione traspare nell'Unione Comuni Modenesi Area Nord, dove il Partito Democratico ha depositato, a firma del Capogruppo Paolo Negro e del Consigliere Orville Raisi, una mozione sul tema della riorganizzazione dei servizio di emergenza urgenza. Negro muove accuse verso il Governo e poi va oltre: "Tenuto conto delle mancate azioni del Governo in merito al sostegno al sistema sanitario, come il mancato rifinanziamento del Fondo Sanitario Nazionale e il mancato rimborso delle maggiori spese dovute sia all’emergenza Covid che all’aumento del costo dell’energia, la mozione chiede di mettere in atto tutte le azioni nelle sedi preposte - Comitato di Distretto, Conferenza Sociale e Sanitaria territoriale e con la Direzione dell’Azienda USL - affinché la riorganizzazione nel distretto sia condivisa oltre che con le amministrazioni comunali, anche operativamente e funzionalmente con i Medici di Medicina Generale, gli altri servizi territoriali e il Pronto Soccorso dell’Ospedale di Mirandola".

“Chiediamo – spiega Negro – che la realizzazione di strutture ad hoc come i CAU (Centri di Assistenza per l’Urgenza), che agiranno per le urgenze del paziente assistito a domicilio e le UCA (Unità di Continuità Assistenziali) per gli interventi a bassa intensità mantengano nel Pronto soccorso di Mirandola il punto di riferimento per l’emergenza e non operazioni di superamento o sostituzione dei PS delle aree periferiche”.

Sempre rispetto al pronto soccorso, la mozione chiede che sia dotato del personale necessario al suo buon funzionamento, ricordando che altre realtà hanno distanze molto più contenute dai pronto soccorso hub a differenza di Mirandola che risente della maggiore distanza e dai limiti di collegamento. “In buona sostanza – chiosa il Capogruppo Pd in Consiglio dell’Unione – chiediamo di adottare tutte le azioni necessarie, in tutte le sedi opportune e a tutti i livelli, perché la necessaria riorganizzazione dei servizi non penalizzi le aree che, in quanto a collegamenti, sono svantaggiate rispetto ad altri snodi della rete come Modena e Carpi.”