"Spot sul giornalino comunale", il Pd di Vignola denuncia al Corecom

A Vignola, in provincia di Modena, il Pd denuncia al Corecom l'amministrazione di centrodestra per uso propagantistico del giornale del Comune, a poche settimane dal voto. L'accusa del gruppo Pd è infatti di aver violato nell'ultimo numero del periodico Vignola Informa, arrivato nei giorni scorsi nelle case dei vignolesi, il 'silenzio' elettorale, o meglio il divieto di comunicazione, se non in forma impersonale, nei due mesi precedenti alla consultazione.

"Il periodico del Comune- ricorda il Pd- è uno strumento di comunicazione al servizio e pagato con i soldi di tutti i cittadini di Vignola: l'amministrazione guidata da Angelo Pasini e i gruppi che sostengono la maggioranza di centrodestra ne hanno fatto uno strumento di pura propaganda politica in vista della consultazione elettorale del 20 e 21 settembre".

Nei due mesi precedenti alle urne "vige il divieto per le pubbliche amministrazioni di fare comunicazione, se non in forma impersonale e solo se indispensabile per l'efficace svolgimento delle proprie funzioni". Ma questo articolo di legge, affermano ancora i dem, "deve essere sfuggito al sindaco vicario, nonchè candidato sindaco del centrodestra alle prossime elezioni Angelo Pasini che, infatti, campeggia con una foto in primo piano e un'editoriale a propria firma nella prima pagina interna del notiziario. Pasini è ritratto, poi, ancora con il cane antidroga (la foto è quella di copertina!), con gli psicologi che hanno lavorato nel lockdown, con i componenti del consorzio della ciliegia e naturalmente con il fido Simone Pelloni, l'ex sindaco e ora consigliere regionale che, per la seconda volta consecutiva, ha portato Vignola alle elezioni anticipate".

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

(DIRE)