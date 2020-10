Aggressione agli operatori della sicurezza del soccorso, nasce una petizione

“Dobbiamo dire basta alle aggressioni ai lavoratori del comparto sicurezza, difesa e soccorso pubblico, della scuola, della sanità e dei lavoratori incaricati dei servizi pubblici essenziali e di pubblica utilità”. Il Siulp, sindacato di polizia, lancia un progetto di legge di iniziativa popolare e inizia una raccolta firme a Modena.

La proposta prevede prima di tutto l'istituzione di un reato penale specifico per coloro che aggrediscono i lavoratori del comparto sicurezza difesa esoccorso pubblico con pena certa e immediata, ma anche tutela legale e tutela previdenziale per le vittime. Inoltre si chiede anche piena libertà sindacale per il comparto sicurezza e difesa, un tema spesso complesso.

"Chiederemo ai nostri concittadini una firma a sostegno dell’iniziativa per una legge giusta: nei prossimi giorni, pubblicizzeremo dove e come sarà possibile sostenere il progetto Siulp di legge ad iniziativa popolare, per difendere la nostra sicurezza, la sicurezza di tutti", spiega il sindacato modenese.