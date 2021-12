Regione, presentate 3.000 firme contro il progetto di Autonomia differenziata

Il comitato che in Emilia-Romagna che si oppone all'autonomia differenziata ha consegnato oggi in Regione le firme a sostegno della petizione popolare che chiede la revoca dell'accordo preliminare del 2018 tra la Regione e il Governo. Il comitato del no è stato ricevuto dai vicepresidenti dell'Assemblea legislativa Fabio Rainieri e Silvia Zamboni, insieme al questore dell'aula Katia Tarasconi e al direttore generale dell'Assemblea, Leonardo Draghetti. L'incontro è stato accompagnato da un presidio davanti alla sede della Regione.

Spetta ora all'Ufficio di presidenza dell'Assemblea legislativa prendere in esame la petizione e deciderne l'ammissibilità.

L'iniziativa finora ha raccolto le firme di "oltre 3.000 cittadini residenti in regione- riferisce il comitato- oltre a un cospicuo numero di collettività, nonostante le enormi difficoltà dovute alla pandemia e al silenzio generale sulla autonomia differenziata". Secondo il comitato del no è dunque "necessario, proprio anche alla luce di quanto accaduto, che il Consiglio regionale avvii una nuova riflessione e una discussione aperta e partecipata su tale grave e sostanziale modifica dell'assetto istituzionale dello Stato".

(DIRE)