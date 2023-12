Forza Italia a congresso, Piergiulio Giacobazzi eletto Coordinatore a Modena

Aperto dal messaggio video del coordinatore nazionale Antonio Tajani, si è svolto questa mattina a palazzo Europa a Modena, presieduto dall'Onorevole Flavio Tosi, già sindaco di Verona, il primo congresso provinciale di Forza Italia Modena. L'assemblea congressuale, alla presenza del Vicecoordinatore regionale del Partito Antonio Platis, ha eletto, per acclamazione, Piergiulio Giacobazzi, già commissario provinciale, coordinatore per Modena e provincia.

"Il concetto di libertà, che da sempre ha animato Forza Italia e l'azione di Silvio Berlusconi - spiega il neo coordinatore Pier Giulio Giacobazzi - rimane il nostro riferimento. Nei comuni in cui governa il centro-destra così come dove Forza Italia è all'opposizione. Figure come quella di Fabio Tosi, che ringraziamo per la sua presenza, sono testimonianza del buon governo del centrodestra in città simili a Modena come Verona. Anche Modena, dopo decenni, può uscire dal monocolore PD involuto su se stesso e chiuso nella gabbia di un governo locale che antepone i propri interessi a quelli della città, delle famiglie e delle imprese. Ringrazio tutti i rappresentanti politici sindacali ed imprenditoriali che hanno seguito i lavori del congresso e dato il loro contributo di idee e di proposta. E ringrazio la squadra di delegati ed eletti sul territorio che in ogni comune portano avanti il messaggio di Forza Italia"

"Verona e Modena sono città affini e Verona ha dimostrato la qualità dell'amministrazione del centro-destra, a partire dal tema della sicurezza" - ha affermato Fabio Tosi. "Una alternanza che è possibile ed auspicabile anche in una città importante come Modena".

"Nell'appuntamento elettorale di giugno, concomitante con le elezioni europee, Forza Italia sarà protagonista come prima forza nel Partito Popolare Europeo. Lavoriamo perché lo sia anche a livello locale" - ha concluso il vice coordinatore regionale di Forza Italia Antonio Platis.

I lavori si sono conclusi con la ratifica dei nomi che comporranno il nuovo assetto provinciale del partito. Vice-coordinatori sono stati nominati Massa Franca, Maria Chiara Venturelli e Mauro Neri. Dirigenti Provinciali eletti dal congresso sono stati: Ugo Liberi, Claudia Severi, Michele De Rosa, Pino Casano, Paola Pasquali, Moira Stefani, Mauro Neri, Federica Fontana, Ennio Bonilauri, Dario Franco, Francesco Rossi, Giovanni Botti, Massimo Romanini, Michell Stefani, Silvio Covino, Giancalrlo Ceci, Bettelli Gabriella, Giuseppe Volpe, Sabrina Manfredi, Margherita Bastai, Nardini Giammarco, Enrico Malverti, Giulia Giusti.