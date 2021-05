Una pista da cross a San Cesario, la proposta di Rinascita Locale

“A San Cesario manca un crossodromo, era uno dei punti del nostro programma elettorale, molti cittadini nel tempo ce lo hanno sollecitato, anche recentemente, perciò come sempre ci siamo attivati con il massimo impegno sulla questione”. Sono queste le parole del Consigliere e portavoce lista civica Rinascita Locale Mirco Zanoli

“Ci è stato riferito inoltre- prosegue il Consigliere- che in paese sarebbero residenti decine di professionisti, dilettanti e amatori appassionati di tale sport, essi però purtroppo sono ad oggi privi di un luogo dove poterlo praticare in sicurezza all’interno del nostro territorio, carenza certificata recentemente anche dall’Amministrazione comunale che rispondendo ad un nostro accesso atti mirato ha comunicato che a San Cesario non esistono piste autorizzate.

Nell’ambito delle nostre verifiche siamo venuti quindi a conoscenza dell’esistenza di piste abusive ricavate sull’alveo del fiume Panaro, un attività che mette a rischio sia l’incolumità di chi la pratica che la salvaguardia di aree naturali protette. Ovviamente lontano da noi giustificare tali comportamenti, anzi, ma essi a nostro avviso sono rappresentativi di una mancanza, quindi un segnale da non sottovalutare.

Da qui la nostra decisione di sollevare la questione in sede di Consiglio comunale mediante la presentazione di una apposita mozione per crearne uno, noi crediamo che aree idonee per tale scopo a San Cesario non manchino, siamo infatti in assoluto uno dei paesi della provincia di Modena più martoriato delle attività estrattive, ovviamente chiediamo sia mantenuto di pari passo un occhio vigile a salvaguardia dell’ambiente.

A nostro parere, inoltre, si creerebbe potenzialmente anche un attività interessante a livello di attrattività del paese e di businness diretto ed indotto, per fare un esempio nella vicina Savignano esiste un crossodromo che ospita gare di livello sia regionale che nazionale, tra cui i campionati italiani FMI, esso inoltre conta su molti tesserati e promuove anche diverse iniziative dedicate alle ragazze, a dimostrazione della trasversalità di gradimento di cui gode detto sport.” Conclude Mirco Zanoli.