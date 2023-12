"Più risorse al sistema sanitario nazionale" ok dal Consiglio Comunale

Assicurare al Sistema sanitario nazionale e regionale un’adeguata copertura finanziaria, aderendo alla proposta di legge della Regione Emilia-Romagna e privilegiando, sul piano delle risorse, il settore sanitario pubblico. Sono i principali inviti rivolti all’Amministrazione comunale da due ordini del giorno sul sostegno al Sistema sanitario nazionale, presentati da Pd, Sinistra per Modena e Modena Civica e dal M5s. I documenti sono stati approvati nella seduta del Consiglio comunale di giovedì 7 dicembre. In particolare, la mozione di Pd, Sinistra per Modena e Modena Civica è stata approvata con anche il voto a favore di Europa Verde-Verdi, M5s e Modena Sociale Indipendenza! e il voto contrario di Gruppo indipendente per Modena, Lega Modena, Alternativa Popolare, Forza Italia e Fratelli d’Italia; l’atto del M5s è stato approvato con anche il voto a favore di Europa Verde-Verdi, Pd, Sinistra per Modena, Modena Civica e Modena Sociale Indipendenza! e il voto contrario di Lega Modena, Alternativa Popolare, Forza Italia e Fratelli d’Italia; astenuto Gruppo indipendente per Modena.

La trattazione dei due documenti era stata avviata giovedì 30 novembre e poi sospesa, per valutare alcuni emendamenti (poi ritirati) proposti dal sindaco Gian Carlo Muzzarelli alla mozione dei 5 stelle.

L’ordine del giorno illustrato da Federica Venturelli (Pd) mette l’accento su “un servizio sanitario nazionale sempre più sottofinanziato, e in affanno rispetto alla copertura dei bilanci sanitari delle Regioni”. Una tendenza, specifica il documento, rilevata anche dal report Osservasalute 2022, che sottolinea come in Italia la spesa sanitaria pubblica risulti “significativamente più bassa” rispetto agli altri Paesi dell’Unione europea. L’atto, inoltre, esprime preoccupazioni per il possibile aumento di diseguaglianze sanitarie tra nord e sud, nella prospettiva dell’Autonomia differenziata prevista dal Ddl Calderoli, e per il crescente diffondersi di servizi pubblici privati a carico della spesa pubblica. Il documento, quindi, puntualizza che la Regione Emilia-Romagna ha rivolto al Parlamento una proposta di legge per assicurare al Sistema Sanitario Regionale un’adeguata copertura finanziaria. In particolare, viene previsto un incremento del Fondo sanitario nazionale di 4 miliardi all’anno per i prossimi 5 anni, con l’obiettivo di attestare lo stesso al 7,5 % del Pil nazionale. L’ordine del giorno chiede dunque all’Amministrazione comunale di aderire a questa proposta, promuovendo anche iniziative che contribuiscano a rafforzare il sistema sanitario pubblico, come il contrasto a ogni forma di privatizzazione diretta o indiretta dei servizi, frutto del de-finanziamento del Fondo sanitario nazionale.

Anche Barbara Moretti, illustrando il documento del Movimento 5 stelle, ha affermato che “occorre assolutamente investire il maggior numero di risorse possibili sulla sanità pubblica”. Ricordando il protocollo d’intesa tra Regione Emilia-Romagna e ospedali privati accreditati, finalizzato a garantire soprattutto l’abbattimento delle liste d’attesa, Moretti ha parlato di “particolare situazione” sanitaria della provincia di Modena, riferendosi proprio alle lunghe attese per le prestazioni e alla carenza di personale sanitario e ospedaliero. Per questo motivo, rivolgendosi al sindaco, quale responsabile comunale per la salute pubblica e presidente della Conferenza territoriale sociale e sanitaria (Ctss), ha chiesto di sostenere il superamento del vincolo nazionale di spesa sulle assunzioni del personale e di “privilegiare”, sul piano dei finanziamenti, l’ambito pubblico rispetto a quello privato. L’atto, inoltre, chiede di sostenere la Direzione dell’Ausl di Modena in quelle misure e strategie che possano adeguatamente tutelare la salute dei cittadini.

Aprendo il dibattito per il Pd, Antonio Carpentieri ha affermato che “le attuali risorse stanziate al livello nazionale non sono adeguate all’inflazione”. Il capogruppo ha quindi evidenziato che “il Governo aggiorna il tetto di spesa per l’acquisto di macchinari da parte dei privati, ma non adegua il Fondo sanitario all’aumento del Pil, e non adotta misure per assumere né per stabilizzare i precari”. Vittorio Reggiani si è soffermato sull’importanza di garantire a tutti, anche a chi ha un reddito molto basso, l’assistenza necessaria in ambito pubblico. Pertanto, occorre recuperare risorse “per esempio dall’evasione fiscale o tassando dagli extraprofitti delle banche”. In riferimento al welfare aziendale, il consigliere ha poi parlato di “privatizzazione mascherata, che dà possibilità di curarsi a chi ha soldi, mentre chi non li ha attende nelle liste di attesa”. Per Francesca Fabbri il sistema privatistico vede la salute non come diritto inalienabile ma come bene commerciabile: “Occorre quindi sostenere maggiormente la sanità pubblica e investire soprattutto sul personale, che fa davvero la differenza nella cura”. Per la consigliera, inoltre, occorre parlare anche di salute ambientale “perché l’inquinamento dell’ambiente sta causando malattie soprattutto nei bambini”. Per Diego Lenzini “il problema non è una contesa pubblico-privato ma come tutelare il sistema universalistico, in un momento in cui tre milioni di persone rinunciano a curarsi per problemi economici”. Il consigliere ha quindi dichiarato che “il Governo dovrebbe affrontare gli sprechi non con tagli netti ma con un piano strutturato per ridurli”.

Per Sinistra per Modena, Walter Vincenzo Stella ha affermato che “bisogna assolutamente invertire la rotta fermando l’emorragia del taglio di fondi, di personale e di posti letto”. In particolare, il consigliere ha sottolineato che “progetti e servizi territoriali rischiano, concretamente, di restare incompleti o inattuati, agevolando di conseguenza lo spazio a favore del privato”. Per Stella è quindi necessario “dare un segnale forte affinché vi sia un reale rilancio della sanità pubblica”. Camilla Scarpa ha dichiarato che “in una fase di grande aumento del bisogno di cura, la legge di bilancio prevede risorse insufficienti”. La consigliera ha quindi sottolineato che “occorre aumentare il finanziamento pubblico per investire su strutture e personale, ma anche per affrontare nuovi bisogni come, per esempio, la medicina di prossimità e l’assistenza domiciliare”.

Parlando di “sbilanciamento” verso il privato, Paola Aime (Europa Verde-Verdi) ha messo l’accento sull’importanza di integrare salute, sanità e ambiente: “Occorre potenziare la prevenzione primaria della salute, perché la malattia viene causata dal mondo che progettiamo e dagli stili di vita che facciamo”.

Per Giovanni Silingardi (Movimento 5 stelle) “la sanità pubblica va valorizzata rispetto al privato e difesa con risorse reali rapportate all’inflazione”. Per il consigliere, dunque, “è il Governo a dover compiere delle scelte e a rispondere alle proprie visioni: quelle attuali vanno, come è stato dichiarato, verso l’aumento della spesa militare e la diminuzione della spesa per la sanità”. Barbara Moretti ha aggiunto che “da un decennio, in Emilia-Romagna, si è persa la dimensione pubblica e universalistica della sanità: sia i cittadini sia il personale fuggono verso il privato. Occorre quindi correggere il tiro”.

“Dopo anni di definanziamento sulla sanità pubblica, finalmente questo Governo inverte la direzione e mette risorse aggiuntive” ha affermato Giovanni Bertoldi (Lega Modena). Il capogruppo ha quindi parlato di situazione complessa, “anche a causa di mancata programmazione, mancanza di personale ausiliario, ma anche di una carente gestione politica, fatta di sprechi e inefficienze”. Il capogruppo ha poi puntualizzato che è possibile un’integrazione positiva tra settore pubblico e privato: “Se ben gestito, questo rapporto può essere un vantaggio”. Riferendosi alla propria passata esperienza professionale, in ambito odontoiatrico, Luigia Santoro ha parlato di sistema sanitario pubblico “in grado di curare tutti, anche fornendo protesi gratuite, come nel caso di persone con bassi redditi”.

“L’attuale situazione sanitaria è frutto di un decennio di tagli e di sprechi” ha puntualizzato Elisa Rossini (Fratelli d’Italia), precisando che “l’attuale Governo stanzia risorse aggiuntive, mentre la sanità regionale chiude i punti nascita e i pronto soccorso nei piccoli ospedali”. Rossini ha inoltre chiarito che “la pandemia ha comportato da una parte l’aumento della spesa sanitaria, dall’altra il crollo del Pil: bisogna quindi affrontare il problema con un senso di realtà”. Infine, la consigliera ha affermato che l’obiettivo deve essere garantire cure a tutti: “Se questo scopo si raggiunge con una collaborazione tra pubblico e privato convenzionato a noi va bene”.