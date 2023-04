Figuranti nazisti e fascisti, la sinistra contro la Colonna della Libertà a Mirandola

Fa puntualmente discutere l'arrivo della Colonna della Libertà nel territorio modenese. La manifestazione è in programma nella mattinata di Martedì 25 Aprile a Mirandola, per celebrare l’anniversario della “Liberazione”. Per le 11 è infatti previsto l'arrivo di una folta una schiera, formata da oltre 120 veicoli storici militari risalenti alla seconda guerra mondiale e 350 figuranti, che sfileranno ripercorrendo il percorso che li vide impegnati durante la Campagna d’Italia.

Un evento reso possibile grazie alla collaborazione con il Museo Gotica Toscana di Scarperia, con il Museo della Seconda Guerra Mondiale del fiume Po di Felonica e di History Military Vehicles Italia. La "Colonna" si muove infatti in Italia dal 2008, anno della fondazione del'iniziativa. "La Colonna della Libertà si basa sul concetto di “uscire” dai musei, in occasione del 25 Aprile, per sensibilizzare il numero maggiore possibile di cittadini in un modo scenografico: provando ad avvicinare con maggiore incisività alle tematiche della Liberazione, nel ricordo di coloro che sacrificarono la loro vita per porre fine al conflitto - ha spiegato Simone Guidorzi (Direttore del Museo della Seconda Guerra Mondiale del Fiume Po) - In passato la manifestazione è stata insignita dell’Alto Patronato della Presidenza della Repubblica e in moltissime occasioni e sedi (ad esempio Firenze nel 2020, Ferrara nel 2017, Padova 2016, Bologna e Cavriago 2015 ecc..) le ANPI di zona hanno fattivamente collaborato per riuscita della giornata riscuotendo un grande successo. Sfileranno centinaia di mezzi e figuranti protagonisti della seconda guerra mondiale, senza simboli e uniformi politiche che mai sono state ammesse, come da regolamento”.

Una scelta che non è però piaciuta all'Anpi mirandolese: "Non siamo qui per dare un giudizio di merito alla manifestazione "colonna della liberta" (per quanto il nome ci sembri poco storicamente corretto): siamo convinti che il lavoro svolto dal e nel "museo della seconda guerra mondiale del po" sia volto esclusivamente alla raccolta di materiale e alla divulgazione storica. Come siamo convinti che i tanti figuranti e collezionisti con mezzi o in divisa italiani, inglese, americani e partigiani, parteciperanno con lo spirito di chi con consapevolezza riconosce nel 25 aprile un giorno di Festa e di solenne riconoscenza all'impegno e al sacrificio di chi impersonano."

Per l'associazione partigiana pare "quantomai inopportuno e offensivo nei confronti di tutti i nostri martiri far sfilare ed entrare trionfalmente a Mirandola, proprio in occasione delle cerimonie e della giornata del 25 aprile, individui che rappresentano gli autori di soprusi, prevaricazioni, ingiustizie, torture, morti e stragi perpetrate in 20 anni di dittatura e in 3 anni di Campagna d'Italia e da cui finalemente, il 25 aprile 1945, fummo liberi".

Il tema è stato ripreso anche dal deputato del Partito Democratico Stefano Vaccari. "Fuori luogo ed irrispettoso che il 25 aprile, nel giorno della Festa della Liberazione, possano sfilare a Mirandola (Modena) nella Colonna della Libertà, figuranti con vestiti e mezzi di coloro, fascisti e nazisti, che hanno seminato distruzione e morte nel nostro Paese. La memoria è altra cosa e in quella giornata si dovrebbe rendere omaggio al sacrificio umano di donne e uomini che ci hanno riconsegnato democrazia e libertà e non lo si fa di certo con pagliacciate rievocative. Prefetto e Questore, Carta Costituzionale alla mano, non facciano sfilare quel corteo o quanto meno rimuovano quelle presenze inquietanti".

Di iniziativa "antistorica e inopportuna" ha parlato poi Rifondazione Comunista: "Antistorica in quanto si concentra solo sul ruolo che ebbero i militari nella Liberazione dell’Italia dal nazifascismo, distorcendo la storia e tralasciando la complessità della lotta portata avanti dal popolo italiano e dalle formazioni partigiane. Ne’ i nazisti, ne’ i fascisti hanno partecipato alla Liberazione dell’Italia: da loro ci ha liberati la Resistenza! Non è questo lo spirito del 25 aprile! Il 25 aprile si celebra una festa: quella della Liberazione dell’Italia dalla dittatura fascista, la festa della ripartenza democratica e antifascista, del ripudio di ogni guerra, che sono i valori fondanti sanciti dalla nostra Carta Costituzionale. Esibire armi, soldati e mezzi militari non è il modo per affermare i valori della democrazia e della pace. È una rappresentazione muscolosa che senz’altro piacerà alle destre, che la giustificano spacciandola per attrazione e promozione turistica delle città attraversate da questa inquietante messa in scena. Nella quale le amministrazioni investono denaro pubblico, quando invece dovrebbero promuovere iniziative sulla storia della Liberazione, quella raccontata con rigorosi criteri storici e scientifici. Lasciando fuori richiami nostalgici e revisionisti. Inopportuna in quanto le amministrazioni locali dovrebbero contrastare la drammatica tendenza ad accettare e giustificare il confronto armato, che purtroppo domina la quasi totalità dell’informazione. Con l’effetto di rafforzare spinte autoritarie e antidemocratiche, di incrementare i conflitti armati che provocano vittime, profughi, aumenti dei costi energetici, aumento delle spese militari a danno degli investimenti in sanità, scuola, servizi sociali; conflitti armati che causano danni all’ambiente e alla salute degli esseri viventi".