Più Europa, Nadia Politi coordinatrice del neonato circolo di Modena

Si è ricostituito il circolo di Più Europa a Modena. Dopo il recente congresso nazionale di metà luglio che ha confermato Benedetto Della Vedova Segretario Nazionale, Riccardo Magi Presidente e ha visto il rientro di Emma Bonino nel partito che ha fondato tre anni fa, gli iscritti di Modena e Provincia di Piu' Europa - oltre al comune capoluogo provenienti da Carpi, da Sassuolo e dal comprensorio ceramico - si sono riuniti, alla presenza di Matteo Riva dell'Assemblea Nazionale del partito per dar vita al nuovo circolo locale.

"La nostra attività sarà prevalentemente dedicata alle problematiche legate al territorio modenese alle quali vorremmo contribuire a offrire soluzioni e risposte" -ha dichiarato Nadia Politi, eletta coordinatrice del circolo modenese, con voto unanime di tutti i presenti, che ha proseguito il suo ringraziamento dopo l' elezione affermando che "oltre a voler declinare a Modena le proposte politiche di Piu Europa, la nostra iniziativa tende a voler rafforzare la presenza del partito sul territorio sia cittadino che provinciale". Politi, ha voluto infine evidenziare l'importanza di quanto riferito da Riva nel suo intervento durante l'assemblea dicendo che "la nostra sfida e il nostro impegno politico sarà prevalentemente quello di collaborare con le altre forze liberal democratiche sul territorio modenese come Azione, Italia Viva, le anime repubblicane e liberali per dar vita quanto prima a un coordinamento unico che conduca al polo libdem che abbia come riferimento politico la famiglia europea di Renew Europe". Come ha spiegato bene Riva -conclude Politi- questo è il mandato che il nostro recente congresso ha dato chiaramente alla nuova dirigenza sia nazionale che locale"

Nadia Politi (foto allegata) quarantenne di Sassuolo, impiegata ha svolto politica in passato con la lista civica legata all'ex sindaco Pistoni ed è stata tra i delegati emiliani al Congresso Nazionale di Più Europa del 16/18 luglio scorso a Roma.