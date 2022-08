L'appello di Porta Aperta in campagna elettorale: "Non dimenticate i poveri"

L'associazione di volontariato Porta Aperta, punto di riferimento assoluto in città per l'assistenza agli "utlimi", avrebbe piacere di avere occasioni di confronto con i candidati e le forze politiche che lo desiderino, per ragionare dei programmi e delle proposte che si vorrebbero realizzare per sostenere gli ultimi e i penultimi dei quali nei programmi elettorali poco si parla.

"Secondo ISTAT, oltre 1,9 milioni di famiglie italiane (7,5% del totale) pari a 5,6 milioni di individui (9,4%) vivono in condizione di povertà assoluta, ovvero si trovano impossibilitati a soddisfare fabbisogni essenziali (come alimentazione equilibrata, abitazione adeguata) e a provvedere al minimo necessario per vestirsi, comunicare, informarsi, muoversi, istruirsi e mantenersi in buona salute. A queste persone si aggiungono ulteriori 2,9 milioni di famiglie in condizioni di povertà relativa. Secondo Oxfam, anche la forbice tra ricchi e poveri si è ampliata, rendendo il nostro paese marcato da una profonda disuguaglianza. A metà del 2019, il top 10% della popolazione italiana possedeva oltre 6 volte la ricchezza della metà più povera della popolazione, ed il 5% più ricco possedeva più di quanto detenuto dall’80% più povero", si legge ella lettera a firma del presidente Alberto Caldana.

"Dalla a crisi economica del 2008 a oggi la situazione di vulnerabilità nel nostro paese è andata aggravandosi, e la maggiore incidenza della povertà assoluta tra minori e giovani generazioni rischia di minare il potenziale di crescita su cui il benessere di una nazione dovrebbe fondarsi. Si aggiunga infine la crisi energetica e il caro bollette degli ultimi mesi, che rischia di trascinare un numero ancora maggiore di famiglie in condizioni di povertà e precarietà abitativa".

Sono numeri che l’associazione Porta Aperta riconosce immediatamente nei volti delle persone che richiedono aiuto non solo alimentare ma anche sanitario e abitativo, per fronteggiare il loro quotidiano. Queste necessità primarie delle persone richiedono risposte di giustizia e non possono essere relegate solamente al buon cuore del volontariato. Da oltre 40 anni, Porta Aperta è in prima linea, grazie all’impegno di molte centinaia di cittadini che ogni anno, si rendono disponibili a collaborare con l’associazione in favore degli ultimi. Nell'ultimo anno, sono stati distribuiti 64.470 pasti, il numero di accessi all'ambulatorio medico è stato di 6.014, mentre 1000 sono le famiglie seguite dall'emporio sociale Portobello gestito da Porta Aperta.