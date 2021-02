Post antiberlusconiano sul profilo Facebook della scuola, ira di Forza Italia

In maniera alquanto insolita sulla pagina Facebook dell’Istituto Scolastico Superiore Galilei di Mirandola è apparso una storia che riprendeva il post del giornalista Andrea Scanzi, circa un articolo del Fatto Quotidiano che commentava appunto il ritorno sulla scena del Cavaliere in occasione delle consultazioni per il nascewnte Governo Draghi. Con posizioni ovviamente detrattorie.

Michel Stefani, coordinatore Forza Italia Giovani dell’Area Nord, ha commentato: "Questo fatto non è passato inosservato e tra i tanti studenti il tam tam è stato rapidissimo. Ho ricevuto molti messaggi di indignazione e chiedo pubblicamente alla direzione scolastica di rimuovere il post e accertare le responsabilità. Chi è il docente che gestisce la pagina social della scuola? Ha rispettato il codice di comportamento previsto per i dipendenti pubblici? Questa becera iniziativa è stata commessa in orario di lavoro?".

"Attendiamo – prosegue l’esponente azzurro – immediati chiarimenti. Il fatto non è accettabile e chi ha sbagliato deve risponderne. Non è possibile che proprio nella scuola, luogo di formazione e confronto, ci sia chi invece di insegnare faccia propaganda politica e instilli l’odio".