Presentata la nuova Giunta comunale di Mirandola: team di governo a maggioranza femminile

Il nuovo team di governo del Comune di Mirandola è stato presentato alla cittadinanza e sarà ufficialmente introdotto nel corso del Consiglio comunale di mercoledì 10 luglio. La squadra, guidata da Letizia Budri, la prima donna sindaco di Mirandola, è composta da tre donne e due uomini, oltre al Sindaco, ed è pronta a mettersi al servizio della comunità con competenza e dedizione.

La nuova Giunta

Letizia Budri : Sindaco con deleghe a Sanità, Protezione Civile, Comunicazione, Personale, Edilizia Urbanistica e AIMAG.

: Sindaco con deleghe a Sanità, Protezione Civile, Comunicazione, Personale, Edilizia Urbanistica e AIMAG. Marina Marchi : Vicesindaco e Assessore a Cultura e Innovazione con deleghe all’attuazione del programma, Istruzione e Formazione, Cultura, Start Up e Innovazione, Fondazione C&G Andreoli, ATER.

: Vicesindaco e Assessore a Cultura e Innovazione con deleghe all’attuazione del programma, Istruzione e Formazione, Cultura, Start Up e Innovazione, Fondazione C&G Andreoli, ATER. Marco Donnarumma : Assessore allo Sviluppo del territorio con delega ad Attività produttive e commercio, Promozione del territorio, Frazioni, Sicurezza e Politiche giovanili.

: Assessore allo Sviluppo del territorio con delega ad Attività produttive e commercio, Promozione del territorio, Frazioni, Sicurezza e Politiche giovanili. Luca Carafoli : Assessore a Politiche economiche e Smart City con delega a Bilancio, Tributi, Servizi demografici, Servizi informativi e Digitalizzazione.

: Assessore a Politiche economiche e Smart City con delega a Bilancio, Tributi, Servizi demografici, Servizi informativi e Digitalizzazione. Lisa Secchia : Assessore a Politiche sociali, Sport e Volontariato con deleghe a Servizi Sociali, Volontariato, Pari opportunità, Disabilità, Famiglia e Sport.

: Assessore a Politiche sociali, Sport e Volontariato con deleghe a Servizi Sociali, Volontariato, Pari opportunità, Disabilità, Famiglia e Sport. Federica Luppi: Assessore a Qualità urbana e Sviluppo sostenibile con delega a Patrimonio, Lavori Pubblici, Mobilità e Viabilità, Spazio pubblico bene comune, Ambiente e Agricoltura.

La nuova Giunta sarà presentata ufficialmente nel Consiglio comunale del 10 luglio. Il Sindaco Budri ha espresso grande soddisfazione per la composizione della squadra, sottolineando la sintesi perfetta tra capacità relazionali, professionali ed esperienza. Ha inoltre evidenziato l'importanza della partecipazione e del rapporto diretto con la cittadinanza come elementi cardine dell'azione amministrativa.

Per la Presidenza del Consiglio, il Sindaco Budri proporrà Antonio Tirabassi di Forza Italia, persona stimata e di equilibrio.

“Presento con grande soddisfazione questa squadra di governo, che ritengo una perfetta sintesi fra capacità relazionali, professionali ed esperienza (nonostante un’età media inferiore a quella di molte altre amministrazioni), caratteristiche che ritengo fondamentali per affrontare al meglio il percorso che ci attende. Donne e uomini accomunati da un grande entusiasmo e rispettivamente portatori di una visione in grado di rappresentare al meglio la nostra comunità” - commenta il Sindaco Budri che conclude - “Elementi cardine della nostra azione saranno la partecipazione e il rapporto diretto con la cittadinanza che, assieme all’indispensabile lavoro di squadra tra amministratori e struttura comunale, rappresenteranno le leve principali per dare attuazione ai progetti contenuti nel nostro programma."