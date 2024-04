Suicidi in carcere, Volt in presidio davanti al Sant'Anna per ricordare e sensibilizzare

ISCRIVITI AL CANALE WHATSAPP DI MODENATODAY

Lo scorso 18 marzo il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ricevendo la Polizia Penitenziaria, ha dichiarato: “Sui suicidi in carcere servono interventi urgenti”. Ormai non si fa più in tempo ad enumerare i casi di suicidio che si è subito costretti ad aggiornarne l’agghiacciante elenco. Nel 2022 i suicidi in carcere sono stati 85 in tutta Italia, 7 in Emilia-Romagna, un numero 23 volte superiore alla media al di fuori degli istituti penitenziari. Il livello di autolesionismo è stato del 40% a livello regionale, con picchi del 79% nel carcere di Ferrara e del 59% nel carcere di Reggio Emilia. I numeri sono più contenuti nella struttura modenese.

Per questo ieri - ad un mese esatto dall’appello di Mattarella - ispirandosi all’invito della Conferenza nazionale dei Garanti territoriali delle persone private della libertà personale che diffonderà la lista delle persone decedute per suicidio in carcere, il movimento paneuropeo Volt Europa ha organizzato in contemporanea due presidi, uno di fronte al carcere della Dozza a Bologna e uno di fronte alla casa circondariale di Sant’Anna a Modena.

L'iniziativa simbolica si è svolta alle 18.30 davanti al carcere modenese, anche alla presenza di Giovanna Laura De Fazio, Garante dei detenuti per il Comune di Modena.

L’invito per i partecipanti era quello a portare un fiore reciso, simbolo di rispetto e speranza, come spiega Gianluca Guerra, portavoce regionale di Volt Emilia-Romagna: "I fiori recisi che portiamo oggi di fronte alle carceri di Modena e Bologna sono un simbolo delle vite che ogni giorno vengono stroncate da un sistema che deve essere cambiato. Siamo qui per dire che vogliamo un’Emilia-Romagna senza carceri".

Ha aggiunto Silvia Panini, attivista di Volt Modena, una delle organizzatrici dell’iniziativa: "Il problema riguarda le persone detenute e in percentuali diverse anche le forze di polizia penitenziaria. Questo è un chiaro segno che il sistema carcerario è marcio per chiunque lo viva, sebbene in forme e misure differenti e proporzionali al potere che nel sistema si detiene".