Femminicidio, le donne del Pd convocano un presidio: “Basta con questa mattanza"

“Non ci sono più parole né lacrime, e non possiamo permettere che questa follia possa continuare, anche perché le proposte concrete, sul tavolo, ci sono. Le abbiamo discusse, scritte e condivise. Ora occorre la volontà politica di metterle in atto", così in una nota Patrizia Belloi, Portavoce della Conferenza delle Donne del Partito Democratico di Modena. Il riferimento è ovviamente alla tragedia di Anna Sviridenko, la 40enne uccisa dal marito lunedì sera in città.

"Invitiamo tutte e tutti - la società civile, le associazioni, i partiti, le forze dell'ordine, la magistratura, le donne, gli uomini – coloro che vogliono con forza che questa mattanza abbia fine a mobilitarsi e partecipare alla manifestazione", prosegue Belloi.

Il presidio si terrà nel pomeriggio di sabato 15 giugno, dalle ore 17.00 alle 19.00, a Modena in Piazza Torre.

Hanno già aderito all'iniziativa diverse sigle: Intergruppo Politico, Cgil, Cisl, Uil, Croce Blu Modena, Moxa, Associazoone Blubramante, Associazioni Modena terzo settore, Associazione Parco Amendola. Loving in Amendola, Associazione Tefa Colombia, Rete dei colori dei passaporti, Arci Modena, Uisp Modena, Acli Modena, Acli arte e spettacolo, Unione Sportiva US Acli, Alleanza Verdi Sinistra, Movimento Cinque Stelle-Modena.