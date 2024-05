Violenza e tragedie in carcere, un presidio fisso davanti al Tribunale di Modena

ISCRIVITI AL CANALE WHATSAPP DI MODENATODAY

Un gruppo di attivisti si è riunito ieri mattina, 2 maggio, di fronte al Tribunale di Modena per lanciare un presidio permanente contro la tortura in carcere. L'evento prende spunto dall'ultima udienza per discutere dell'accusa di tortura nei confronti degli agenti coinvolti negli eventi dell'8 Marzo 2020, durante i quali nove detenuti hanno perso la vita presso la casa circondariale di Sant'Anna a Modena. Udienza che si è tenuta con la relazione dei legali della difesa a e a seguito della quale il giudice si è riservato: si attende quindi l'esito di questo delicatissimo procedimento, per il quale la Procura ha chiesto l'archiviazione, come fu anche per l'indagine sui decessi.

Lancia l’iniziativa Silvia Panini, candidata per Volt Italia alle elezioni europee di giugno nella lista del Partito Democratico per la circoscrizione Nord-Est, la quale commenta: “Notiamo tristemente come i casi registrati di maltrattamenti e torture negli istituti penitenziari del nostro Paese siano in aumento - e il caso del Sant'Anna ne è un tragico emblema. Per questo indiciamo un presidio permanente di fronte al tribunale di Modena, per leggere insieme la definizione di reato di tortura la convenzione ONU contro la tortura e quella nel nostro codice penale”. Erano presenti anche esponenti di Modena Volta Pagina-Unione popolare.

Il presidio permanente, che si terrà davanti al Tribunale di Modena una volta alla settimana fino alla pronuncia del giudice sull'accusa di tortura, mira a sensibilizzare l'opinione pubblica sul grave problema dei maltrattamenti nelle carceri italiane.