Prima riunione della Giunta Mezzetti, il punto sui primi temi da affrontare

Una riunione di conoscenza e di messa a fuoco degli argomenti su cui impostare il lavoro dei prossimi mesi. Il sindaco di Modena Massimo Mezzetti ha presieduto ieri la prima giunta del suo mandato invitando gli otto attuali componenti, tra assessori e assessore, alla massima capacità di sinergia per collegare i settori tra loro e lavorare quindi in modo trasversale e orizzontale.

Un metodo di lavoro che il sindaco ritiene strategico assieme alla necessità di assumere un atteggiamento di ascolto, tema con cui ha chiuso il suo discorso programmatico sugli Indirizzi generali di governo pronunciato in Consiglio comunale. L’ascolto e il dialogo, ha sottolineato Mezzetti rivolgendosi agli assessori, "valgono per le questioni poste dai cittadini come per quelle che arrivano dai dipendenti comunali".

“Metteremo in campo fin da subito alcune azioni che corrispondono alle aspettative della città”, ha spiegato il sindaco prima di dare la parola agli assessori che sono intervenuti calando nelle loro deleghe i numerosi temi della futura azione amministrativa.